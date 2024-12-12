Фотографируется с Трампом, но помнит о родном Харькове: куда пропала известная модель Диана Гаркуша и как выглядит

10 лет назад девушка попала в тройку лучших на конкурсе "Мисс Вселенная"

Известная украинка Диана Гаркуша добилась успеха в модельном бизнесе. В 2015 году харьковчанка представляла Украину на международном престижном конкурсе "Мисс Вселенная", где заняла почетное третье место.

30-летняя красотка путешествует по миру и встречается с известными личностями, но не забывает и о родной Украине. "Телеграф" рассказывает, что известно о Диане Гаркуше и как она сейчас выглядит.

Что известно о Диане Гаркуше

Девушка родилась в Харькове 5 июля 1994 года. Получала образование в Национальном юридическом университете имени Ярослава Мудрого, одновременно работая моделью. Гаркуша одержала победы во многих соревнованиях красоты, в частности "Мисс Артек 2008", "Этно-королева Слобожанщины 2011", "Мисс Харьков 2012" и "Мисс Интернешнл 2013".

Фото: Getty Images

В 2014 году харьковчанка заняла второе место на национальном конкурсе "Мисс Украина Вселенная", однако из-за отказа от короны победительницы Анны Андрес, Диана отправилась вместо нее на "Мисс Вселенная 2014", финал которого проходил в Майами 25 января 2015 года.

На конкурсе купальников Диана в элегантном розовом бикини. Фото: Getty Images

Девушке удалось оказаться в топ-5, заняв третье место.

Гаркуша в платье Zuhair Murad. Фото: Getty Images

На конкурсе Гаркуша представляла Украину в образе "Невесты войны" — в темно-вишневом платье с черными полосами и черной короной из колючей проволоки, созданном дизайнером Людмилой Бушинской. Диана также обратилась к мировому сообществу с призывом поддержать Украину во время войны с Россией. К сожалению, девушке пришлось говорить со сцены на русском языке по причине отсутствия украинского переводчика.

Где сейчас и чем занимается Диана Гаркуша

Украинка продолжает заниматься любимым делом — моделингом. Диана много путешествует, в соцсетях делится фотографиями с разных уголков мира. На ее страницу в Инстаграме подписано свыше миллиона человек.

Гаркуша поддерживает Украину и занимается благотворительностью. В апреле 2023 года девушка поделилась кадрами с родного Харькова, который часто попадает под ракетные удары оккупационной российской армии.

Интересно, что в ноябре украинка поздравила скандального Дональда Трампа с избранием в президенты США. Диана выложила фото с бизнесменом и его сыном Эриком Трампом.

Диана с Трампом и его сыном Эриком. Фото: instagram.com/dianagarkushaofficial

Гаркуша с Майком Тайсоном. Фото: instagram.com/dianagarkushaofficial

Напомним, что в ноябре в Мексике прошел конкурс "Мисс Вселенная 2024". "Телеграф" сообщал, на каком месте оказалась украинка Алина Пономаренко.