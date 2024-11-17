Блондинка из Дании стала "Мисс Вселенная 2024": как выглядит девушка в обычной жизни и кто она (фото)

Всего несколько дней назад Виктории исполнилось 21 год

В финале конкурса "Мисс Вселенная 2024", который состоялся в этом году в Мексике, победила 21-летняя Виктория Кьер Тейлвиг из Дании. Она стала первой датчанкой, одержавшей победу в этом престижном конкурсе, и первой за долгое время светловолосой победительницей.

Впечатляющая блондинка получила корону "Свет бесконечности", выполненную из 18-каратного золота, украшенную бриллиантами и 23 золотыми жемчужинами. Датчанку короновала победительница прошлогоднего конкурса красоты Шейннис Паласиос из Никарагуа.

"Мое послание всему миру, который наблюдает за происходящим, таково: неважно, откуда вы родом, неважно, какое у вас прошлое, вы всегда можете превратить его в свои сильные стороны. Оно никогда не определит, кто вы есть. Просто продолжайте бороться", — поделилась эмоциями Виктория после победы.

Что известно о Виктории Кьер — "Мисс Вселенная 2024"

Виктория Кьер Тейлвиг родилась 13 ноября 2003 года в датском городе Сённерборг. Она окончила факультет бизнеса и маркетинга. На протяжении долгого времени совмещала учебу с успешной карьерой в ювелирной отрасли, специализируясь на продаже бриллиантов. Виктория также принимала участие в чемпионатах Европы и мира по танцам. В настоящее время она работает учителем танцев, выпускает собственные песни и хочет стать юристом.

Как выглядит датчанка в реальной жизни: фото

Ранее сообщалось, что в октябре на конкурсе красоты в Южной Корее высшие награды получили участницы из стран-агрессорш. Среди участниц были и украинки.