Блондинка з Данії стала "Міс Всесвіт 2024": як виглядає дівчина у звичайному житті і хто вона (фото)

Лише кілька днів тому Вікторії виповнилося 21 рік

У фіналі конкурсу "Міс Всесвіт 2024", який відбувся цього року в Мексиці, перемогла 21-річна Вікторія К’єр Тейлвіг із Данії. Вона стала першою данкою, яка здобула перемогу у цьому престижному конкурсі, та першою за довгий час світловолосою переможницею.

Вражаюча блондинка отримала корону "Світло нескінченності", виготовлену з 18-каратного золота, прикрашену діамантами та 23 золотими перлинами. Данку коронувала переможниця минулорічного конкурсу краси Шейнніс Паласіос із Нікарагуа.

"Моє послання всьому світу, який спостерігає за тим, що відбувається, таке: неважливо, звідки ви родом, неважливо, яке у вас минуле, ви завжди можете перетворити його на свої сильні сторони. Воно ніколи не визначить, хто ви є. Просто продовжуйте боротися", — поділилася емоціями Вікторія після перемоги.

Що відомо про Вікторію К’єр — "Міс Всесвіт 2024"

Вікторія К’єр Тейлвіг народилася 13 листопада 2003 року в данському місті Сендерборг. Вона закінчила факультет бізнесу та маркетингу. Протягом тривалого часу поєднувала навчання з успішною кар’єрою в ювелірній галузі, спеціалізуючись на продажі діамантів. Вікторія також брала участь у чемпіонатах Європи та світу з танців. Нині вона працює вчителем танців, випускає власні пісні та хоче стати юристом.

Як виглядає данка у реальному житті: фото

Раніше повідомлялося, що у жовтні на конкурсі краси в Південній Кореї найвищі нагороди отримали учасниці з країн-агресорок. Серед учасниць були й українки.