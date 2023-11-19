Перша перемога країни: названо переможницю конкурсу "Міс Всесвіт 2023" (фото, відео)

Дізнайтеся, чи дісталося Україні місце у топ найкращих

Ніч із 18 на 19 листопада у Сальвадорі, що є сяючою перлиною Латинської Америки, ознаменувався захоплюючим завершенням 72-го міжнародного конкурсу "Міс Всесвіт 2023". Двадцять учасниць виборювали престижну корону, але зрештою титул переможниці цього року дістався представниці Нікарагуа, 23-річній Шейнніс Паласіос. Вона стала першою представницею своєї країни, яка перемогла у конкурсі.

Друге та третє місця посіли представниця Таїланду 27-річна Аннтонія Порсільд та представниця Австралії Морайя Вілсон. Вони зайняли позиції першої та другої віцеміс відповідно.

Торішня переможниця, яка представляла США, Р’Боні Нола Габріель, вручила корону Шейнніс Паласіос. Українка Ангеліна Усанова не потрапила до ТОП-20 фіналісток та вибула з боротьби за корону.

У трійці конкурсантки із країн Таїланду, Австралії та Нікарагуа. Фото: Getty Images

Що відомо про Шейнніс Паласіос — нову "Міс Всесвіт 2023"

Шейнніс Паласіос – телеведуча та спортсменка. Вона здобула освіту в галузі "Масових комунікацій" у Центрально-американському університеті Нікарагуа та була активною учасницею університетської волейбольної команди. У 2021 році вона представляла свою країну на конкурсі "Міс Світу" та досягла ТОП-40 учасниць.

Переможницею "Міс Всесвіту 2023" стала Шейнніс Паласіос. Фото: Getty Images

На момент перемоги у конкурсі "Міс Всесвіт" у неї налічується 687 тисяч підписників в Інстаграмі.

Нагадаємо, що Ангеліна Усанова представляла Україну на конкурсі. Вона є київською співачкою, моделлю та волонтером. Як відомо, у ході конкурсу не обійшлося без скандалів. На вечорі привітань у Сальвадорі Ангеліна опинилася за одним столом з учасницею із росії. Очевидно, організатори конкурсу знову намагалися створити видимість "дружби" між учасницями країн, що перебувають у стані війни.