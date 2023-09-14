Ангеліна Усанова – "Міс Всесвіт Україна 2023": чим займається красуня і що постить у Instagram (фото, відео)

Дівчина займається музикою, любить йогу і повернулася до соціальних мереж після чотирирічної перерви

В 2023 році конкурс "Міс Всесвіт Україна", який зняв обмеження за віком для учасниць, представить Ангеліна Усанова. 26-річна мешканка Києва перемогла шляхом онлайн-відбору у зв’язку із продовженням повномасштабної російсько-української війни.

"Телеграф" розповість, що відомо про претендентку на звання Miss Universe-2023. Фінал конкурсу відбудеться 18 листопада у Сальвадорі (Центральна Америка).

Хто така Ангеліна Усанова

Власниця титулу "Міс Всесвіт Україна 2023" Ангеліна Усанова народилася 7 серпня 1997 року у Києві. Займається співом і музикою, пише пісні про мир, екологію та кохання, є звуковою цілителькою. Також у сфері інтересів красуні йога та медитація. Ба більше, киянка навчалася в аширамах Австрії й Індії, здобувши титул майстра йоги.

За даними на сайті конкурсу, від початку російського повномасштабного вторгнення Ангеліна Усанова активно допомагає Україні. Зокрема, проводить благодійні концерти, допомагає з житлом українцям-біженцям у Європі, морально підтримує постраждалих від війни за допомогою йоги, медитації та саунд-хілінгу. Крім того, дівчина зібрала кошти для покупки машин на фронт у рамках проєкту "Швидка евакуація".

"Міс Всесвіт Україна 2023" Ангеліна Усанова

Україну на конкурсі "Міс Всесвіт" представить 26-річна киянка

Ангеліна Усанова — майстер йоги та співачка

Українка виступить у фіналі конкурсу 18 листопада у Сальвадорі

Днями "Міс Всесвіт України 2022" Вікторія Апанасенко офіційно передала корону Ангелині Усановій. Під час заходу остання заспівала, одну з композицій виконала разом із музикантом Дмитром Шуровим.

Апанасенко передала свою корону Усановій

Ангеліна Усанова співає та пише пісні

Ангеліна Усанова в Instagram

Перший пост на сторінці "Міс Всесвіт Україна 2023" датується 24 липня цього року. Як пояснює Усанова, в соцмережі її не було останніх чотири роки, такий детокс допоміг їй розібратися зі своїми справжніми потребами.

В Instagram дівчина ділиться своєю історією, як прийшла до йоги. Ще на сторінці багато знімків із фотосесій. У пості про участь у "Міс Всесвіт Україна 2023" Усанова позує з прапором України, підписаним президентом Володимиром Зеленським.

"Сподіваюся виправдати ваші надії та використати титул "Міс Україна Всесвіт" для того, щоб допомагати Україні й нагадувати світові події, які досі відбуваються на нашій землі", — зазначає Усанова.

Крім того, Усанова анонсувала вихід книги "Мій дім" її авторства. Також захоплюється фотографією та любить подорожувати. У деяких роликах дівчина грає на фортепіано і співає авторські композиції, кавер-версії відомих треків.

Повномасштабне російське вторгнення Усанова застала в Австрії, де проходила навчання з йоги. Вперше дівчина повернулася до України наприкінці серпня. Під час повномасштабної війни померла бабуся киянки.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у 2022 році титул "Міс Всесвіт України" носила Вікторія Апанасенко. Нещодавно модель зачарувала стильним образом.