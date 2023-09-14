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Ангеліна Усанова – "Міс Всесвіт Україна 2023": чим займається красуня і що постить у Instagram (фото, відео)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
Дата публікації
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Автор
Ангеліна Усанова захистить честь України на Miss Universe-2023 Новина оновлена 14 вересня 2023, 12:54
Ангеліна Усанова захистить честь України на Miss Universe-2023. Фото instagram.com/usanova.life

Дівчина займається музикою, любить йогу і повернулася до соціальних мереж після чотирирічної перерви

В 2023 році конкурс "Міс Всесвіт Україна", який зняв обмеження за віком для учасниць, представить Ангеліна Усанова. 26-річна мешканка Києва перемогла шляхом онлайн-відбору у зв’язку із продовженням повномасштабної російсько-української війни.

"Телеграф" розповість, що відомо про претендентку на звання Miss Universe-2023. Фінал конкурсу відбудеться 18 листопада у Сальвадорі (Центральна Америка).

Хто така Ангеліна Усанова

Власниця титулу "Міс Всесвіт Україна 2023" Ангеліна Усанова народилася 7 серпня 1997 року у Києві. Займається співом і музикою, пише пісні про мир, екологію та кохання, є звуковою цілителькою. Також у сфері інтересів красуні йога та медитація. Ба більше, киянка навчалася в аширамах Австрії й Індії, здобувши титул майстра йоги.

За даними на сайті конкурсу, від початку російського повномасштабного вторгнення Ангеліна Усанова активно допомагає Україні. Зокрема, проводить благодійні концерти, допомагає з житлом українцям-біженцям у Європі, морально підтримує постраждалих від війни за допомогою йоги, медитації та саунд-хілінгу. Крім того, дівчина зібрала кошти для покупки машин на фронт у рамках проєкту "Швидка евакуація".

Міс Всесвіт Україна 2023, Ангеліна Усанова
"Міс Всесвіт Україна 2023" Ангеліна Усанова
Міс Всесвіт Україна 2023, Ангеліна Усанова
Україну на конкурсі "Міс Всесвіт" представить 26-річна киянка
Міс Всесвіт Україна 2023, Ангеліна Усанова
Ангеліна Усанова — майстер йоги та співачка
Міс Всесвіт Україна 2023, Ангеліна Усанова
Українка виступить у фіналі конкурсу 18 листопада у Сальвадорі

Днями "Міс Всесвіт України 2022" Вікторія Апанасенко офіційно передала корону Ангелині Усановій. Під час заходу остання заспівала, одну з композицій виконала разом із музикантом Дмитром Шуровим.

Міс Всесвіт Україна 2023, Ангеліна Усанова, Вікторія Апанасенко
Апанасенко передала свою корону Усановій
Міс Всесвіт Україна 2023, Ангеліна Усанова, Дмитро Шуров
Ангеліна Усанова співає та пише пісні

Ангеліна Усанова в Instagram

Перший пост на сторінці "Міс Всесвіт Україна 2023" датується 24 липня цього року. Як пояснює Усанова, в соцмережі її не було останніх чотири роки, такий детокс допоміг їй розібратися зі своїми справжніми потребами.

В Instagram дівчина ділиться своєю історією, як прийшла до йоги. Ще на сторінці багато знімків із фотосесій. У пості про участь у "Міс Всесвіт Україна 2023" Усанова позує з прапором України, підписаним президентом Володимиром Зеленським.

"Сподіваюся виправдати ваші надії та використати титул "Міс Україна Всесвіт" для того, щоб допомагати Україні й нагадувати світові події, які досі відбуваються на нашій землі", — зазначає Усанова.

Крім того, Усанова анонсувала вихід книги "Мій дім" її авторства. Також захоплюється фотографією та любить подорожувати. У деяких роликах дівчина грає на фортепіано і співає авторські композиції, кавер-версії відомих треків.

Повномасштабне російське вторгнення Усанова застала в Австрії, де проходила навчання з йоги. Вперше дівчина повернулася до України наприкінці серпня. Під час повномасштабної війни померла бабуся киянки.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у 2022 році титул "Міс Всесвіт України" носила Вікторія Апанасенко. Нещодавно модель зачарувала стильним образом.

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