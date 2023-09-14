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Можна хоч у 20, хоч у 50: "Міс Всесвіт Україна" знімає обмеження за віком

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Конкурс змінив назву на "Міс Всесвіт України" Новина оновлена 14 вересня 2023, 10:54
Конкурс змінив назву на "Міс Всесвіт України". Фото missukraineuniverse.com.ua

На корону "Міс Всесвіт Україна" претендують дівчата будь-якого віку, з дітьми або без

На тлі скандалу з учасницями "Міс Україна 2023" інший популярний конкурс краси у нашій країні змінює правила. "Міс Україна Всесвіт" відтепер називається "Міс Всесвіт Україна", а ще організатори знімають обмеження щодо віку.

Про це повідомляє сторінка конкурсу "Міс Всесвіт Україна" у Instagram. Конкурс прагне не асоціюватися з відбором учасниць, пов’язаних з рф, на "Міс Україна" в 2023 році.

Так, у публікації наголошується, що "Міс Всесвіт Україна" засуджує будь-які види сексуальних домагань, непрофесіоналізм, зв’язки з країною-окупантом та неетичні висловлювання про претенденток на корону.

"Хочемо нагадати: "Міс Всесвіт" — це інклюзивний конкурс, у якому можуть брати участь усі жінки незалежно від їхніх параметрів тіла, сімейного статусу, а починаючи з 2024 року будуть зняті вимоги щодо віку учасниць", — зазначається у повідомленні.

Виходячи з цього, на корону з наступного року претендуватимуть красуні будь-якого віку. Раніше встановлювалося обмеження: 18-28 років. До речі, до цього, 2023 року, до відбору почали допускати заміжніх чи розлучених дівчат, мам та вагітних.

Нагадаємо, у 2022 році звання "Міс Україна Всесвіт" отримала Вікторія Апанасенко. Красуня потрясла мережу в образі Архангела Михайла. Цьогоріч перемогу в конкурсі здобула Ангеліна Усанова, яка 18 листопада 2023 року представить нашу країну на світовому етапі Miss Universe.

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#Конкурс краси #Міс Україна-Всесвіт