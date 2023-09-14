Можно хоть в 20, хоть в 50: "Мисс Вселенная Украина" снимает ограничение по возрасту

На корону "Мисс Вселенная Украина" претендуют девушки любых возрастов, с детьми или без

На фоне скандала с участницами "Мисс Украина 2023" другой популярный конкурс красоты в нашей стране меняет правила. "Мисс Украина Вселенная" отныне называется "Мисс Вселенная Украина", а еще организаторы снимают ограничение касательно возраста.

Об этом сообщает страница конкурса "Мисс Вселенная Украина" в Instagram. Конкурс стремится не ассоциироваться с отбором участниц, связанных с рф, на "Мисс Украина" в 2023 году.

Так, в публикации подчеркивается, что "Мисс Вселенная Украина" осуждает любые виды сексуальных притязаний, непрофессионализм, связи со страной-оккупантом и неэтические высказывания о претендентках на корону.

"Хотим напомнить: "Мисс Вселенная" — это инклюзивный конкурс, в котором могут участвовать все женщины независимо от их параметров тела, семейного статуса, а начиная с 2024 года будут сняты требования по возрасту участниц", — отмечается в сообщении.

Исходя из этого, на корону со следующего года будут претендовать красавицы любых возрастов. Ранее устанавливалось ограничение: 18-28 лет. К слову, до этого, в 2023 году, к отбору начали допускать замужних или разведенных девушек, мам и беременных.

Напомним, в 2022 году звание "Мисс Украина Вселенная" получила Виктория Апанасенко. Красавица потрясла сеть в образе Архангела Михаила. В этом году победу в конкурсе одержала Ангелина Усанова, которая 18 ноября 2023 года представит нашу страну на мировом этапе Miss Universe.