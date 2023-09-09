Участница конкурса "Мисс Украина 2023" сотрудничает с россией? СМИ узнали интересные подробности (фото и видео)

Девушка родом из Луганской области

Одна из участниц конкурса "Мисс Украина 2023", Валентина Бурбело развивает свою карьеру в россии, которая пытается стереть Украину с лица земли. Девушка принимала участие в fashion съемке российской компании, предоставляющей в аренду женские наряды.

Об этом пишет HOCHU.ua. Бурбело 26 лет, родом она из оккупированного россией с 2014 года города Алчевск Луганской области.

Как можно предположить из соцсетей девушки, съемка происходила непосредственно в москве. Разработала ее фотограф, работающий в столице россии и в Кишиневе. За макияж Валентины тоже отвечала визажистка из рф.

При этом в соцсетях участницы "Мисс Украина 2023" нет никаких отметок, что не так давно она сотрудничала с компанией страны-агрессора. Однако на странице бренда в Instagram есть подтверждения такого сотрудничества. Сама Валентина опубликовала лишь несколько кадров со съемки, не обозначив ни геолокацию, ни российский бренд. В то же время сам бренд отметился в комментариях к ее публикации.

Как отмечают авторы статьи, на странице Бурбело в Instagram с начала полномасштабной войны нет ни одной публикации об агрессии рф и ее последствиях для Украины. Поэтому они задаются вопросом: может ли Валентина представлять Украину как на территории нашего государства, так и на международном уровне.

Впервые в истории конкурса красоты "Мисс Украина" победительницу в этом году выберет не профессиональное жюри, а украинцы путем онлайн-голосования. Такое решение организаторы приняли в связи с полномасштабной войной в нашей стране. На сайте конкурса представлены 25 участниц, среди которых и Валентина Бурбело, уже открыто голосование, которое продлится 14 дней.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит и что постит в Instagram мисс Украина-Вселенная 2022. Виктория Апанасенко родом из Чернигова. Окончила факультет психологии КНУ имени Тараса Шевченко по специальности "Социальная работа".