"Платье цвета крови убитых детей": украинцы отреагировали на участие россиянки в "Мисс Вселенная-2022" (фото)

"Боярскую" тему российский дизайнеры-неумельцы и сюда впихнули

Пока поклонники престижного конкурса красоты "Мисс Вселенная-2022" восторгаются воинственным костюмом нашей украинки Виктории Апанасенко, выход на сцену представительницы россии хвалят только сами россияне.

В комментариях под постами Анны Линниковой в Инстаграме льется заслуженная критика за участие в соревнованиях. Напомнили девушке, что представляет она всему миру страну-агрессоршу, а участие в шоу, которое проходит, с их точки зрения, в "загнивающем Западе" называют лицемерием.

"Что ты забыла в той Америке? А ну вон в Челябинск"

"Зачем вы поехали на этот конкурс? Это же "загнивающий Запад", "вражеская страна"? Не страшно?"

"А почему в США поехала? Быстро в свой рашкостан, Рязань представлять"

Не забыли Линниковой напомнить и про то, что россия все же вторглась в чужую страну, продолжает убивать и насиловать невинных детей, стариков, женщин. Отметим, что девушка позировала на сцене мероприятия в красном платье — цвет, который напоминает кровь.

"Платье цвета крови убитых детей в Украине. Очень символично. Ваши солдаты убивают людей в Украине, а вы это поддерживаете. Большинство россиян поддерживают войну. Позор!"

"На красном платье не так видно кровь тысяч убитых украинцев"

Да и сам образ "русской красавицы" был захейтен. В конкурсе купальников Анна предстала с накидкой, сзади которой была нарисована жар-птица. А национальным костюмом российскими дизайнерами был создан стиль "боярыни".

"Какой месседж несла россиянка? На кейпе изображение жар птицы. Вспоминаем сказки — это птица, которую невозможно убить, она постоянно возрождается. Национальный костюм — будуар императрицы поведал немало на своем веку. Очень показательно", — пишут в Телеграм-канале "Культурная Прачечная".

Ранее мы рассказывали, что "Мисс Вселенная-2021" сильно располнела и стала совсем другим человеком. Девушка говорит, что сейчас нравится себе гораздо больше, да и чувствует себя лучше.