С мечом и огромными крыльями: украинка покорила зрелищным выходом на "Мисс Вселенная" (видео)

На сцену девушка вышла со сложенными крыльями, а уже во время выступления они внезапно распрямились, шокировав людей в зале

В среду, 11 января, в Новом Орлеане начался международный конкурс красоты "Мисс Вселенная-2022". Украину на нем представляет 28-летняя модель Виктория Апанасенко в костюме "Воина света".

Накануне девушке удалось покорить зал своим появлением на сцене. И зрители, и жюри были поражены зрелищным костюмом Архангела Михаила с мечом и огромными крыльями. Видео выступления Виктории выложили на официальной странице конкурса "Мисс Украина Вселенная 2022" в Instagram.

Модель очаровала миллионы людей своим эффектным образом. Девушка вышла на сцену в костюме, состоявшем из белого платья и массивных золотых сапог. В руках был меч, а за спиной сложены крылья ангела. Впрочем, когда Виктория остановилась по центру сцены, крылья за ее спиной стали расправляться. На зал это оказало впечатляющий эффект.

Что известно о костюме для "Мисс Вселенная 2022"

Костюм "Воин света" символизирует борьбу украинского народа с тьмой. В его основе образ Архангела Михаила, который с мечом защищает Украину.

Этот образ создала украинская дизайнер Леся Патока. Она отмечает, что для нее было важно показать представительницу Украины не только красивой, но и сильной духом, как и сама Украина.

Известно, что над нарядом работали 4 месяца, уделяя каждой детали максимум внимания. Костюм представительницы Украины на "Мисс Вселенная 2022" состоит из черного комбинезона, расшитого золотыми деталями — это своеобразная броня, и белого платья с пышными рукавами, на которые ушло более 10 м ткани — это как украинская вышиванка. Дополняют образ огромные крылья в сине-золотых доспехах с изображением национального орнамента.

Ранее мы рассказывали, что Мисс Вселенная-2021 сильно располнела и стала совсем другим человеком. Девушка говорит, что сейчас нравится себе гораздо больше, да и чувствует себя лучше.