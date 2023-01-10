Мисс Вселенная-2021 сильно располнела и стала другим человеком (фото)

Девушка заявляет, что сейчас нравится себе больше и чувствует себя лучше

Победившую на престижном конкурсе красоты "Мисс Вселенная" в 2021 году индианку Харнааз Сандху затравили за лишний вес.

Об этом девушка рассказала в интервью PEOPLE. Харнааз призналась, что с момента "коронации" она набрала несколько лишних килограммов, но она не возражает против таких изменений своего тела. Проблема заключается в издевательствах в сети.

"Меня травили из-за того, что я набрала вес. Мне было неловко и действительно удивительно видеть, как люди начали высказывать свое мнение, которое на самом деле не должно иметь значения. Дело не в том, как вы выглядите, а в том, кто вы есть внутри, как вы относитесь к людям и во что вы верите", — заявила "Мисс Вселенная-2021".

Какой была Харнааз Сандху во время участия в "Мисс Вселенная-2021"

Харнааз Сандху во время участия в "Мисс Вселенная-2021"

Харнааз Сандху во время участия в "Мисс Вселенная-2021"

Индианка поделилась с журналистами, что во время участия в конкурсе диета и физические упражнения были направлены только на победу в финале, и она совсем не думала о здоровье. Уже после победы девушка позволила себе вернуться к прежнему ритму и способу жизни.

Кроме того, однажды Харнааз обратилась к врачу, который диагностировал у нее аллергию на глютен: "Никто не знает о моей болезни; о том, что я не могу употреблять пшеничную муку и многое другое. Сейчас — слишком толстая, раньше — слишком худая", — жалуется красавица.

Как Харнааз Сандху выглядит после того, как поправилась

Раньше мы рассказывали, как изменились другие знаменитости. Например, как сейчас выглядит Том Круз, как за последние годы изменился "крепкий орешек" Брюс Уиллис, у которого диагностировали неизлечимую болезнь, и как выглядела Кейт Уинслет до знаменитой роли Роуз в "Титанике".