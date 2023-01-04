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"Вот это пончик": как выглядела Кейт Уинслет до "Титаника" (фото)

Автор
Богдана Карц Богдана Карц
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Такой, как раньше, актрису уже давно никто не видел Новость обновлена 04 января 2023, 11:37
Такой, как раньше, актрису уже давно никто не видел. Фото instagram kate.winslet.official

В детстве актриса часто страдала из-за своей внешности

Шедевр Джеймса Кэмерона "Титаник" сделал актеров, сыгравших главные роли, звездами мирового уровня. Леонардо ДиКаприо, которого недавно заподозрили в романе с 27-летней украинкой, и Кейт Уинслет стали прямой ассоциацией понятия "настоящая любовь". Актриса, сыгравшая в фильме юную Роуз, покорила зрителей своим обаянием и женственностью.

Впрочем, мало кто знает, как выглядела звезда до культового фильма. С детства Кейт была полной девушкой, которую одноклассники прозвали "пузырем". Особенно их смешило, что девушка собирается стать актрисой, передает "Узнай все".

Кейт Уинслет в школьные годы
В школе над девочкой насмехались и издевались из-за полноты

В 17 лет Кейт Уинслет предложили очередную роль в сериале. Девушка должна была сыграть дочь женщины с ожирением. Режиссер, увидев обеих актрис, воскликнул: "Да вы просто одно лицо!".

Это был британский мини сериал "Англосаксонские позы" (1992). В мире он прошел незамеченным и был больше известен у себя на родине.

Кейт Уинслет в сериале "Англосаксонские позы"
Мало кто узнал бы здесь будущую звезду мирового масштаба

Однако для будущей звезды Голливуда в тот момент изменилось все. Тогда она весила 84 кг при росте 169 см. Девушка решила взять себя в руки — села на диету и занялась аэробикой. Со временем ей удалось превратиться в роскошную стройную женщину.

После "Титаника" Кейт продолжила худеть, пока не пришла в идеальную форму. Такой 47-летняя звезда остается и по сей день.

Как сейчас выглядит Кейт Уинслет
Так выглядит Кейт Уинслет сегодня

Раньше мы рассказывали и показывали, как изменился неизлечимо больной Брюс Уиллис. Актеру сейчас 67 и он уже давно не похож на того "крепкого орешка", каким был во время восхождения на пьедестал Голливуда.

Теги:
#Титаник #Кейт Уинслет #Как изменились звезды #Леонардно ДиКаприо