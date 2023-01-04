"Вот это пончик": как выглядела Кейт Уинслет до "Титаника" (фото)

В детстве актриса часто страдала из-за своей внешности

Шедевр Джеймса Кэмерона "Титаник" сделал актеров, сыгравших главные роли, звездами мирового уровня. Леонардо ДиКаприо, которого недавно заподозрили в романе с 27-летней украинкой, и Кейт Уинслет стали прямой ассоциацией понятия "настоящая любовь". Актриса, сыгравшая в фильме юную Роуз, покорила зрителей своим обаянием и женственностью.

Впрочем, мало кто знает, как выглядела звезда до культового фильма. С детства Кейт была полной девушкой, которую одноклассники прозвали "пузырем". Особенно их смешило, что девушка собирается стать актрисой, передает "Узнай все".

В школе над девочкой насмехались и издевались из-за полноты

В 17 лет Кейт Уинслет предложили очередную роль в сериале. Девушка должна была сыграть дочь женщины с ожирением. Режиссер, увидев обеих актрис, воскликнул: "Да вы просто одно лицо!".

Это был британский мини сериал "Англосаксонские позы" (1992). В мире он прошел незамеченным и был больше известен у себя на родине.

Мало кто узнал бы здесь будущую звезду мирового масштаба

Однако для будущей звезды Голливуда в тот момент изменилось все. Тогда она весила 84 кг при росте 169 см. Девушка решила взять себя в руки — села на диету и занялась аэробикой. Со временем ей удалось превратиться в роскошную стройную женщину.

После "Титаника" Кейт продолжила худеть, пока не пришла в идеальную форму. Такой 47-летняя звезда остается и по сей день.

Так выглядит Кейт Уинслет сегодня

Раньше мы рассказывали и показывали, как изменился неизлечимо больной Брюс Уиллис. Актеру сейчас 67 и он уже давно не похож на того "крепкого орешка", каким был во время восхождения на пьедестал Голливуда.