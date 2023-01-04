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"Оце-то пампушка": який вигляд мала Кейт Вінслет до "Титаніка" (фото)

Автор
Богдана Карц Богдана Карц
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Такою як раніше актрису вже давно ніхто не бачив Новина оновлена 04 січня 2023, 10:05
Такою як раніше актрису вже давно ніхто не бачив. Фото instagram kate.winslet.official

В дитинстві актриса часто страждала через свою зовнішність

Шедевр Джеймса Кемерона "Титанік" зробив акторів, які зіграли головні ролі, зірками світового рівня. Леонардо ДіКапріо, якого нещодавно запідозрили у романі з 27-рінчою українкою, і Кейт Вінслет стали прямою асоціацією поняття "справжнє кохання". Акторка, яка зіграла у фільмі юну Роуз, підкорила глядачів своєю чарівністю та жіночністю.

Утім, мало хто знає, який вигляд зірка мала до культового фільму. З дитинства Кейт була повною дівчиною, яку однокласники прозвали "пузирем". Особливо їх смішило, що дівчина збирається стати акторкою, передає "Дізнайся все".

Кейт Уінслет у шкільні роки
У школі з дівчинки кепкували й знущалися через повноту

В 17 років Кейт Вінслет запропонували чергову роль у серіалі. Дівчина мала зіграти доньку жінки з ожирінням. Режисер, побачивши обох акторок, вигукнув: "Та ви просто одне обличчя!".

Це був британський мінісеріал "Англосаксонські пози" (1992). У світі він пройшов непоміченим і був більше відомий у себе на батьківщині.

Кейт Уінслет у серіалі "Англосаксонські пози"
Мало хто впізнав би тут майбутню зірку світового масштабу

Однак для майбутньої зірки Голлівуду в той момент змінилося все. На той час вона важила 84 кг при зрості 169 см. Дівчина вирішила взяти себе в руки - сіла на дієту та зайнялася аеробікою. З часом їй вдалося перетворитися на розкішну струнку жінку.

Після "Титаніка" Кейт продовжила худнути, доки не прийшла в ідеальну форму. Такою 47-річна зірка залишається і донині.

Раніше ми розповідали й показували, як змінився невиліковно хворий Брюс Вілліс. Актору зараз 67 і він вже давно не схожий на того "міцного горішка", яким був у часи сходження на п’єдестал Голлівуду.

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#Титанік #Кейт Уінслет #Як змінилися зірки #Леонардно ДіКапріо