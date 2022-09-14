Рус

"В паспорт не дивився чи що?": Леонардо Ді Капріо приписують роман із 27-річною моделлю (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Леонардо Ді Капріо та Джіджі Хадід Новина оновлена 14 вересня 2022, 11:33
Леонардо Ді Капріо та Джіджі Хадід

У мережі вже жартують з приводу віку нової обраниці актора.

Минуло трохи більше як тиждень, як зірку "Титаніка", голлівудського актора Леонардо Ді Капріо було помічено з українкою Марією Береговою на відпочинку, так йому вже приписують інший роман. Цього разу обраницею знаменитості стала американська супермодель Джіджі Хадід.

Як пише People, 47-річний актор серйозно зацікавлений 27-річною моделлю. Також зазначається, що Ді Капріо практично переслідує Хадід, адже дуже хоче познайомитися з нею краще.

Щобільше, у мережі з’явилися і "докази" їхнього спілкування — фото з афтепаті Тижня моди в Нью-Йорку. На знімках видно, як вони мило базікають і періодично тримаються за руки.

Леонардо Ди Каприо приписывают роман с Джиджи Хадид
Леонардо Ди Каприо приписывают роман с Джиджи Хадид
Леонардо Ди Каприо приписывают роман с Джиджи Хадид

Зазначимо, що в мережі вже почали жартувати, що, мабуть, Ді Капріо почав старіти, або просто не дивився в паспорт моделі, адже їй уже 27 років. А судячи із "статистики", зірка "Титаніка" розлучається зі своїми дівчатами, коли ті досягають 25-річного віку.

Щобільше, у Джіджі є дворічна дочка Хай, яку вона народила від музиканта Зейна Маліка. Пара розлучилася близько року після народження малюка.

Джиджи Хадид с дочерью

Раніше "Телеграф" повідомляв, що мер Києва Віталій Кличко розлучився зі своєю дружиною, моделлю та співачкою Наталією після 25 років шлюбу. Останні роки подружжя жило в різних країнах: київський голова – в Україні, а його кохана – у Німеччині.

Теги:
#Роман #Відносини #Леонардо Ді Капріо #Джіджі Хадід