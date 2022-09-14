"В паспорт не дивився чи що?": Леонардо Ді Капріо приписують роман із 27-річною моделлю (фото)

У мережі вже жартують з приводу віку нової обраниці актора.

Минуло трохи більше як тиждень, як зірку "Титаніка", голлівудського актора Леонардо Ді Капріо було помічено з українкою Марією Береговою на відпочинку, так йому вже приписують інший роман. Цього разу обраницею знаменитості стала американська супермодель Джіджі Хадід.

Як пише People, 47-річний актор серйозно зацікавлений 27-річною моделлю. Також зазначається, що Ді Капріо практично переслідує Хадід, адже дуже хоче познайомитися з нею краще.

Щобільше, у мережі з’явилися і "докази" їхнього спілкування — фото з афтепаті Тижня моди в Нью-Йорку. На знімках видно, як вони мило базікають і періодично тримаються за руки.

Зазначимо, що в мережі вже почали жартувати, що, мабуть, Ді Капріо почав старіти, або просто не дивився в паспорт моделі, адже їй уже 27 років. А судячи із "статистики", зірка "Титаніка" розлучається зі своїми дівчатами, коли ті досягають 25-річного віку.

Щобільше, у Джіджі є дворічна дочка Хай, яку вона народила від музиканта Зейна Маліка. Пара розлучилася близько року після народження малюка.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що мер Києва Віталій Кличко розлучився зі своєю дружиною, моделлю та співачкою Наталією після 25 років шлюбу. Останні роки подружжя жило в різних країнах: київський голова – в Україні, а його кохана – у Німеччині.