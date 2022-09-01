Леонардо Ді Капріо закрутив роман з 22-річною українкою: фото красуні

Зірка "Титаніка" був помічена з Марією Береговою в Сен-Тропе

Знаменитого актора Леонардо Ді Капріо помітили на побаченні з 22-річною Марією Береговою – моделлю з України. Новина про нову кохану знаменитості з’явилася після того, як стало відомо про розставання голлівудського красеня з моделлю Камілою Морроне.

Як пише Daily Mail, 47-річний володар "Оскара" та Берегова були вперше помічені разом ще у липні у Сен-Тропе на півдні Франції, коли разом виходили з нічного клубу. Тоді ж пара з іншими зірками відпочивала на розкішній яхті актора.

На фото — Марія Берегова

Марія Берегова та Леонардо Ді Капріо

Хто така Марія Берегова

Після резонансної новини про Ді Капріо та Берегову, найімовірніша обраниця голлівудського актора розповіла про себе трохи у сторіс Інстаграму у четвер, 1 вересня. За словами Марії, вона родом із Києва, а народилася українка 13 квітня 2000 року.

Виросла Берегова у Швейцарії, де відвідувала приватну школу-інтернат.

Нині вона живе у Лондоні. Там українка навчається, щоби очолити сімейне фармацевтичне підприємство.

Видання пише, що незадовго до зустрічі з Ді Капріо модель розлучилася з чоловіком — 30-річним підприємцем Ахмедом Масудом Абдельхафідом, який зараз управляє імперією нерухомості та моди в Монако. Чоловік є онуком міністра внутрішніх страв лівійського революціонера Муаммара Каддафі.

Ахмед Масуд Абдельхафід та Марія Берегова

Як виглядає Марія Берегова

Водночас ЗМІ пишуть про розлучення Леонардо Ді Капріо з моделлю та актрисою Камілою Морроне, з якою актор був у стосунках цілих п’ять років. Зірка "Титаніка" навіть познайомила кохану з родичами. Справа йшла до весілля, але, як бачимо, Ді Капріо ще не готовий обтяжувати себе створенням сім’ї.

Каміла Морроне

Раніше "Телеграф" повідомляв, що мер Києва Віталій Кличко розлучився зі своєю дружиною, моделлю та співачкою Наталією після 25 років шлюбу. Останні роки подружжя жило в різних країнах: київський голова – в Україні, а його кохана – у Німеччині.