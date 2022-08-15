Рус

Віталій Кличко оголосив про розлучення і розповів, чи зайняте його серце

Автор
Юлія Потерянко Юлія Потерянко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
503
Подружжя давно живе окремо
Подружжя давно живе окремо

Мер Києва та його дружина уже багато років не живуть разом

Мер Києва і колишній чемпіон світу з боксу Віталій Кличко, від імені якого у червні "скасували" заснування москви, шокував прихильників новиною. Цього разу не жартівливою, а цілком серйозною. Після 26 років шлюбу він розлучається із дружиною Наталією.

Про це Кличко розповів у інтерв’ю виданню "Бабель". Причиною розлучення він назвав те, що давно не живе з колишньою коханою. "Це не таємниця, що ми багато років живемо не тільки в різних містах, але й в різних країнах. Багато років — різні інтереси, різне життя. І ми вирішили вже оформити це офіційно", — розповів столичний мер.

За його словами, бажання завершити шлюб було обопільним. Але колишнє подружжя залишається у добрих стосунках і зберігає взаємну повагу.

На запитання, чи вільне зараз його серце, Віталій Кличко відповів, що воно зайняте Києвом. І зацитував пісню "Як тебе не любити, Києве мій". Екс-боксер очолює українську столицю з 2014 року і майже весь перебуває у місті, тоді як його дружина оселилась у німецькому Гамбургу.

Віталій Кличко та модель і спортсменка Наталія Єгорова одружились 26 квітня 1996 року, після заміжжя жінка взяла прізвище свого чоловіка. У шлюбі в них народилось троє дітей – Єгор-Деніел (2000), Єлизавета-Вікторія (2002) та Максим-Олександр (2005). Значну частину часу подружжя проводило за кордоном. Після завершення спортивної кар’єри Віталій подався у політику, тому став часто бувати в Україні. Наталя ж почала співати і зібрала гурт Addicted to…

Як розповідав "Телеграф", кількість розлучень в Україні із початком війни помітно зросла.

Теги:
#Віталій Кличко #Розлучення #Наталія Кличко