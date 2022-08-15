Віталій Кличко оголосив про розлучення і розповів, чи зайняте його серце

Мер Києва та його дружина уже багато років не живуть разом

Мер Києва і колишній чемпіон світу з боксу Віталій Кличко, від імені якого у червні "скасували" заснування москви, шокував прихильників новиною. Цього разу не жартівливою, а цілком серйозною. Після 26 років шлюбу він розлучається із дружиною Наталією.

Про це Кличко розповів у інтерв’ю виданню "Бабель". Причиною розлучення він назвав те, що давно не живе з колишньою коханою. "Це не таємниця, що ми багато років живемо не тільки в різних містах, але й в різних країнах. Багато років — різні інтереси, різне життя. І ми вирішили вже оформити це офіційно", — розповів столичний мер.

За його словами, бажання завершити шлюб було обопільним. Але колишнє подружжя залишається у добрих стосунках і зберігає взаємну повагу.

На запитання, чи вільне зараз його серце, Віталій Кличко відповів, що воно зайняте Києвом. І зацитував пісню "Як тебе не любити, Києве мій". Екс-боксер очолює українську столицю з 2014 року і майже весь перебуває у місті, тоді як його дружина оселилась у німецькому Гамбургу.

Віталій Кличко та модель і спортсменка Наталія Єгорова одружились 26 квітня 1996 року, після заміжжя жінка взяла прізвище свого чоловіка. У шлюбі в них народилось троє дітей – Єгор-Деніел (2000), Єлизавета-Вікторія (2002) та Максим-Олександр (2005). Значну частину часу подружжя проводило за кордоном. Після завершення спортивної кар’єри Віталій подався у політику, тому став часто бувати в Україні. Наталя ж почала співати і зібрала гурт Addicted to…

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Як розповідав "Телеграф", кількість розлучень в Україні із початком війни помітно зросла.