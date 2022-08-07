Адвокат, блогер та експерт у сфері сімейного права Наталія Горбаль розповіла, що змінилося у шлюборозлучних процесах після початку вторгнення

Топ запитів сьогодні – розірвання шлюбу. Я була впевнена, що статистика шлюборозлучних процесів з початком війни точно покращиться: їх поменшає. Але все сталося з точністю навпаки.

Дивно інше. Зараз зовсім інші мотиви розірвання шлюбу, ніж, що були до війни. Я спробувала узагальнити все те, що чую від клієнтів, і ось що вийшло.

1. Якщо ініціатор розлучення — жінка, що залишилася в Україні, то на чільному місці, перш за все, стоїть її небажання жити в тій сім’ї, яка зовсім не схожа на ту, про яку вона мріяла (тут все: від невлаштованості побуту до домашнього насильства)

Такі жінки розмірковують приблизно так: ми не знаємо, куди "прилетить" завтра, і ми не знаємо, скільки в нас, в принципі, часу життя. Але те, що нам дано, ми хочемо прожити так, як мріяли/хотіли/планували.

2. Якщо ініціатор розлучення — жінка, яка виїхала за кордон і має там, скажімо так, нормальні умови для проживання, вона раптом починає дивитися на всі іншими очима.

Вона для себе бачить абсолютно інші умови для життя, свого та дітей розвитку, інші стандарти якості життя (хоча, я б у цьому місці посперечалася, особливо щодо медичної сфери та державної шкільної освіти).

Починає цим усім ділитися із чоловіком, який залишився в Україні, він її не розуміє, слово за слово, і ось уже виникли непримиренні розбіжності, які ведуть до одного – до розлучення.

3. Якщо ініціатор розлучення — чоловік, який залишився в Україні, то мотив для розлучення такий (щоправда, деякі жінки сприймають це як зраду).

Чоловік, під час тривалої відсутності дружини, розуміє, що не те, що не нудьгує, а йому просто добре. І він зізнається собі, що без дружини йому виявляється не лише норм, а набагато краще.

Для нього стає важливим те, що в тиші, що настала, він раптом почув себе (це найчастіше відбувається, коли жінки "примушують" чоловіків одружуватися під тим чи іншим приводом).

Чоловік вирішується поставити в основу себе. І саме це стає "спусковим гачком" для розлучення.

Тому, що правдою виявилося те, що його дружина, виходячи за нього заміж, лише вирішувала якісь свої "завдання". Він виявився просто засобом.

Війна оголила наші нерви.

Ми всі як натягнута струна.

І зараз у стосунках можна спиратися лише на правду. Якщо її немає, нічого не буде. І війна це виявила дуже сильно.