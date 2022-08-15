Виталий Кличко объявил о разводе и рассказал, занято ли его сердце

Мэр Киева и его жена уже много лет не живут вместе

Мэр Киева и бывший чемпион мира по боксу Виталий Кличко, от имени которого в июне "отменили" основание москвы, шокировал поклонников новостью. На этот раз не шуточной, а вполне серьезной. После 26 лет брака он расстается с супругой Натальей.

Об этом Кличко рассказал в интервью изданию Бабель. Причиной развода он назвал то, что давно не живет с бывшей возлюбленной. "Это не тайна, что мы много лет живем не только в разных городах, но и в разных странах. Много лет — разные интересы, разная жизнь. И мы решили уже оформить это официально", — рассказал столичный мэр.

По его словам, желание завершить брак было обоюдным. Но бывшие супруги остаются в хороших отношениях и сохраняют взаимное уважение.

На вопрос, свободно ли сейчас его сердце, Виталий Кличко ответил, что оно занято Киевом. И процитировал песню "Як тебе не любити, Києве мій". Экс-боксер возглавляет украинскую столицу с 2014 года и почти все время находится в городе, тогда как его жена поселилась в немецком Гамбурге.

Виталий Кличко и модель и спортсменка Наталья Егорова поженились 26 апреля 1996 года, после замужества женщина взяла фамилию своего мужа. В браке у них родилось трое детей – Егор-Дениел (2000), Елизавета-Виктория (2002) и Максим-Александр (2005). Значительную часть времени супруги проводили за границей. Но после завершения спортивной карьеры Виталий подался в политику, поэтому стал часто бывать в Украине. Наталья же начала петь и собрала группу Addicted to…

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