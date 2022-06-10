Москву надо удалить: в сети забавно потроллили Путина от имени Кличко

Странные заявления из рф только смешат украинцев

В сети отреагировали на имперские амбиции президента рф владимира путина и россиян, один из которых на официальном уровне предложил отменить независимость Литвы.

Один из пользователей интернета опубликовал фейковое распоряжение киевских городских властей "О восстановлении исторической справедливости и исправлении ошибок прежних должностных лиц города Киева", что позабавило украинцев.

В "документе" говорится о том, что указ правителя Киевской Руси Юрия Долгорукого "Про основание города Москва", который выдан 1147 году, утратил силу. Таким образом, россиянам вновь ткнули носом в то факт, что Киев намного древнее столицы рф.

Фейковое распоряжение Кличко гуляет в сети

Отметим, российский депутат Евгений Федоров внес в госдуму рф проект об отмене постановления Госсовета СССР "О признании независимости Литовской Республики". На это в Литве остроумно ответил местный депутат Матас Малдейкис, который пригрозил кремлю отменой Поляновского соглашения.

"Если Россия отзывает признание в 1991 году независимости Литвы, Литва отменит Поляновское соглашение 1634 года и потребует от Путина подчиниться властям Владислава IV и вернуть все оккупированные территории Великому княжеству. Смоленск – это Литва", – написал литовский депутат в Twitter.

Ранее президент рф владимир путин сравнил себя с первым императором Российской империи Петром I. В Офисе президента Украины отреагировали на это.