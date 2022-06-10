Педагог убежден, что отказ от "Болонской системы" пойдет россиянам на пользу, однако свою дочь он хочет отправить на обучение в Европу

Ректор Уральского государственного юридического университета рф Владимир Бублик завил, что благодаря отказу от болонской системы у российских детей не будет стимула выезжать учиться за границу, к "европейской клоаке", а значит они вырастут "нормальными людьми". Однако дочь ректора все же планирует обучаться в Европе.

Цитату педагога, сказанную им во время своего интервью для одного из российских изданий, широко обсуждается в сети. В частности, популярный блоггер Рустем Адагамов опубликовал слова Бублика на своей странице в соцсети.

"Главное, что у наших детей будет возможность расти нормальными людьми, нормальными гражданами. Потому что в рамках российского православия, в рамках ислама, в рамках наших природных ценностей мы гарантируем нормальное развитие наших детей. Я как отец не хотел бы, чтобы моя дочь (она планирует искусством заниматься, поэтому поедет в европейские вузы, где искусство и архитектура) вернулась другим человеком, исповедующим другие ценности. Наш консорциум позволит это сделать, потому что россия и исламские страны остались, возможно, тем немногим местом, где люди растут нормальными без этих же… Вы понимаете, о чем я говорю", — сказал он.

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В сети над лицемерным заявлением российского ректора открыто насмехаются, мол, дочь педагога просто готовится "взорвать" европейскую клоаку изнутри, а чтобы кому такую миссию доверить нельзя.

Реакция сети на заявление ректора

Стоит добавить, что Болонский процесс обучения является серией соглашений между странами Европы, направленных на сближение и гармонизацию систем образования, от которого Россия решила отказаться и 24 мая 2022 заявила о желании формировать свой механизм подготовки кадров. В частности, министр науки и высшего образования Валерий Фальков назвал Болонскую систему "прожитым этапом". А уже 6 июня Минобрнауцы объявили о выходе всех российских и белорусских образовательных организаций из Болонского процесса.

Ранее "Телеграф" сообщал, что во временно оккупированном россиянами украинском Мелитополе педагогов заставляют начать учебный процесс на русском языке в рамках какой-то непонятной образовательной программы.