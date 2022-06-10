Укр

"Он правда так сказал?" Российский ректор поразил сеть наглостью

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
Дата публикации
Читати українською
Автор
165
российский ректор Владимир Бублик Новость обновлена 10 июня 2022, 13:43
российский ректор Владимир Бублик

Педагог убежден, что отказ от "Болонской системы" пойдет россиянам на пользу, однако свою дочь он хочет отправить на обучение в Европу

Ректор Уральского государственного юридического университета рф Владимир Бублик завил, что благодаря отказу от болонской системы у российских детей не будет стимула выезжать учиться за границу, к "европейской клоаке", а значит они вырастут "нормальными людьми". Однако дочь ректора все же планирует обучаться в Европе.

Цитату педагога, сказанную им во время своего интервью для одного из российских изданий, широко обсуждается в сети. В частности, популярный блоггер Рустем Адагамов опубликовал слова Бублика на своей странице в соцсети.

"Главное, что у наших детей будет возможность расти нормальными людьми, нормальными гражданами. Потому что в рамках российского православия, в рамках ислама, в рамках наших природных ценностей мы гарантируем нормальное развитие наших детей. Я как отец не хотел бы, чтобы моя дочь (она планирует искусством заниматься, поэтому поедет в европейские вузы, где искусство и архитектура) вернулась другим человеком, исповедующим другие ценности. Наш консорциум позволит это сделать, потому что россия и исламские страны остались, возможно, тем немногим местом, где люди растут нормальными без этих же… Вы понимаете, о чем я говорю", — сказал он.

Надежный источник новостей о войне – подпишись на наш Telegram

В сети над лицемерным заявлением российского ректора открыто насмехаются, мол, дочь педагога просто готовится "взорвать" европейскую клоаку изнутри, а чтобы кому такую миссию доверить нельзя.

Реакция сети на заявление ректора
Реакция сети на заявление ректора

Стоит добавить, что Болонский процесс обучения является серией соглашений между странами Европы, направленных на сближение и гармонизацию систем образования, от которого Россия решила отказаться и 24 мая 2022 заявила о желании формировать свой механизм подготовки кадров. В частности, министр науки и высшего образования Валерий Фальков назвал Болонскую систему "прожитым этапом". А уже 6 июня Минобрнауцы объявили о выходе всех российских и белорусских образовательных организаций из Болонского процесса.

Ранее "Телеграф" сообщал, что во временно оккупированном россиянами украинском Мелитополе педагогов заставляют начать учебный процесс на русском языке в рамках какой-то непонятной образовательной программы.

Теги:
#Россия #Образование #Болонская система #Навчання