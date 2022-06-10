"Він правда так сказав?" Російський ректор вразив мережу нахабством

Освітянин переконаний, що відмова від Болонської системи піде росіянам на користь, проте свою доньку він хоче відправити на навчання до Європи

Ректор Уральського державного юридичного університету росії Володимир Бублик завив, що завдяки відмові від болонської системи у російських дітей не буде стимулу виїжджати вчитися за кордон, до "європейської клоаки", а значить вони виростуть "нормальними людьми". Проте дочка ректора все ж таки планує навчатися в Європі.

Цитату освітянина, сказану ним під час свого інтерв'ю для одного з російських видань, широко обговорюють у мережі. Зокрема, популярний блогер Рустем Адагамов опублікував слова Бублика на своїй сторінці в соцмережі.

"Головне, що наші діти матимуть можливість рости нормальними людьми, нормальними громадянами. Тому що в рамках російського православ'я, в рамках ісламу, в рамках наших природних цінностей ми гарантуємо нормальний розвиток наших дітей. Я як батько не хотів би, щоб моя дочка (вона планує мистецтвом займатися, тому поїде до європейських вишів, де мистецтво та архітектура) повернулася іншою людиною, яка сповідує інші цінності. Наш консорціум дозволить це зробити, тому що росія та ісламські країни залишилися, можливо, тим небагатьом місцем, де люди ростуть нормальними без цих самих… Ви розумієте, про що я говорю", — сказав він.

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У мережі над лицемірною заявою російського ректора відкрито насміхаються, мовляв, донька освітянина просто готується "підірвати" європейську клоаку зсередини, а аби кому таку місію довірити не можна.

Реакція мережі на заяву ректора

Варто додати, що Болонський процес навчання є серією угод між країнами Європи, спрямованих на зближення та гармонізацію систем освіти, від якого росія вирішила відмовитись і 24 травня 2022 року заявила про бажання формувати свій механізм підготовки кадрів. Зокрема, міністр науки і вищої освіти Валерій Фальков назвав Болонську систему "прожитим етапом". А вже 6 червня Мінобрнауці оголосили про вихід усіх російських та білоруських освітніх організацій із Болонського процесу.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у тимчасово окупованому росіянами українському Мелітополі освітян примушують розпочати навчальний процес російською мовою в рамках якоїсь незрозумілою освітньої програми.