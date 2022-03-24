Школи в окупованому Мелітополі змушують переходити на російську мову

Окупанти змушують розпочати навчання російською мовою.

У Мелітополі окупанти змушують вчителів розпочати навчальний процес російською мовою.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров у Facebook.

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"Вони намагаються змусити вчителів з 1 квітня розпочати навчальний процес для дітей російською за якоюсь незрозумілою програмою", – пояснив Федоров.

За словами Федорова, зараз вирішується питання із зарплатами вчителів у Мелітополі. Очікується, що найближчими днями вони отримають усі виплати за березень.

Крім того, мер розповів, що російські війська у Мелітополі облаштували військову базу та запускають ракети по містах України.

Нагадаємо, що Іван Федоров провів шість днів у полоні окупантів. Його викрали з офісу – натягнули мішок на голову, посадили до машини та відвезли до місцевого СІЗО, де розмістилися рашисти. Федорова звільнили з полону 16 березня за дев’ять російських солдат-строковиків.

Президент України Володимир Зеленський нагородив Федорова орденом "За мужність" ІІІ ступеня.