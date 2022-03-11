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Російські окупанти викрали мера Мелітополя: деталі

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Іван Федоров Новина оновлена 11 березня 2022, 18:51
Іван Федоров

Мер відмовився співпрацювати із окупантами.

У п’ятницю, 11 березня, на 16-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну російські загарбники викрали мера Мелітополя Івана Федорова.

Про це повідомляє заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко на своєму telegram-каналі.

"За попередньою інформацією, годину тому окупантами було викрадено мера міста Мелітополь Івана Федорова", — написав Тимошенко.

У свою чергу, радник голови МВС Антон Геращенко повідомив деталі викрадення голови міста.

"Тільки, що в Мелітополі групою окупантів з 10 осіб було викрадено мер міста Іван Федоров, який відмовився від співпраці з ворогом. Під час викрадення йому одягли пластиковий мішок на голову. Вороги затримали його в міському кризовому центрі, де він займався питаннями життєзабезпечення українського міста. У кабінеті Івана Федорова стояв український прапор", — написав Геращенко на своєму telegram-каналі.

Раніше полонений російський льотчик зізнався в некомпетентності командування рф. Крім того, 11 березня стало відомо, що ще один російський генерал загинув в Україні.

Теги:
#Україна #Мелітополь #Війна з Росією
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