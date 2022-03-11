"Мене відправили на вірну смерть": одкровення полоненого російського пілота

Українська ППО працює чудово.

У п’ятницю, 11 березня, на 16-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну полонений російський льотчик під час брифінгу заявив про некомпетентність свого керівництва, а також вибачився перед українським народом.

Відповідне відео доступне на YouTube-каналі "Інтерфакс-Україна".

Майор Олексій Головенський, командир авіаційної ескадрильї, заявив, що виконав 7 бойових вильотів з розвідувальною метою. Льотчик виявляв ППО ЗСУ для їхнього знищення, а також повинен був допомогти російському десанту висадитися на території України. Крім того, він закликав російських військових не виконувати злочинні накази командування.

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"З 24 лютого по 5 березня особисто я виконав 7 бойових вильотів, метою яких була розвідка, виявлення радіотехнічних засобів радіовипромінюючих засобів ППО ЗСУ для їх знищення. Моєму авіаційному полку було доведено завдання про висадку морського десанту з кораблів ВМФ на територію України та мені, як авіації — для забезпечення їхньої висадки та підтримки… Наше керівництво стверджувало, що Україна слабка у ППО, що все старе і нічого не працює.

5 березня 2022 року отримавши наказ щодо виконання бойового вильоту я злетів з аеропорту Саки, мене направили до Миколаївської області з метою виявлення радіовипромінюючих засобів ППО противника, а також для виявлення літальних апаратів на території України. На території України в цьому бойовому вильоті протягом півгодини я здійснював розвідку, після чого був збитий двома ракетами ППО України, катапультувався, потрапив до рук ЗСУ

З цього випливає, що мене моє керівництво просто відправило як наживку на 100% смерть, нічого до мене не довівши, і судячи з уражених літаків ВКС Росії про це не доводили нікому. ППО на території України працює чудово. Звертаюся до українського народу. Хочу сказати, що жалкую, що опинився на вашій території, що військовослужбовці як я, які беруть участь у захопленні вашої країни, піддають вас смертям, спалюванню міст, повному хаосу, я каюсь у виконанні цих вильотів, шкодую, що виконував злочинні накази. Звертаюся до військовослужбовців рф. Хотів би закликати їх терміново зупинитися — вже збили десятки літаків та гелікоптерів, сотні тисяч сімей зруйновані як в Україні, так і в росії. Вимагаю, прошу зупинитися, одуматися, відвести війська, припинити будь-які види бойових дій на землі та в повітрі", — заявив Головенський.

Раніше повідомлялося, що полонений російський льотчик зізнався, що росія вже програла війну.