Викраденого мера Мелітополя звільнено і він вже поспілкувався із Зеленським

Мелітопольський глава звільнений і вийшов на зв’язок

Викраденого російськими загарбниками мера міста Мелітополь Івана Федорова звільнено. Як повідомляє "Телеграф", цю інформацію оприлюднив у своєму Telegram-каналі голова Офісу президента Андрій Єрмак у середу, 16 березня.

Так, Єрмак повідомив, що Федоров знову на волі та покинув російський полон. За словами керівника Офісу президента, мер Мелітополя вийшов на зв’язок і вже зателефонував президенту України Володимиру Зеленському.

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Зазначимо, що від дня викрадення Федорова минуло вже шість днів.

Незважаючи на те, що місто опинилося під окупацією в перші дні повномасштабного вторгнення росії на українські території, місцеві жителі продовжують виступати проти загарбників та виходять на мирні протести. Мелітопольці вимагали, серед іншого, негайно звільнити Федорова, а нову "владу" — прибрати. Оскільки після викрадення мера на місце Федорова окупанти відразу призначили "свою" кандидатуру і незаконно оголосили виконувачкою обов’язків міського голови депутата "Опозиційного блоку" Галину Данильченко.

Нагадаємо, згодом стало відомо, що викрадений російськими військовими Федоров може перебувати на тимчасово окупованій території, а саме у Луганську.

Додамо, що загарбники висунули меру Мелітополя "страшне" звинувачення, мовляв, той співпрацював із "Правим сектором" і мало не спонсорував "терористів".