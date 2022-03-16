Стало відомо, де знаходиться викрадений мер Мелітополя

Чиновника вивезли за лінію розмежування на Донбасі

Міський голова Мелітополя Іван Федоров, якого російські нацисти викрали ще 11 березня, зараз знаходиться на території окупованого Росії Луганська.

Така інформація прозвучала в ефірі телемарафону UA разом із радником голови МВС України Вадимом Денисенком.

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Зазначимо, що подібні новини озвучувалися ще на день раніше — від обласної влади Запорізької області. Тепер факт підтвердили і вищі інстанції.

На окупованій Луганщині його звинувачують у "сприянні терористичній діяльності". Також є відомості про ймовірні побої та тортури, які чиновнику доводиться зносити. Окупанти вважають, що Федоров міг співпрацювати з членами "Правого сектора", щоб чинити "злочини проти мирних жителів Донбасу".

Тим часом жителі оточеного та частково захопленого російськими нацистами Мелітополя вже неодноразово виходили на вулицю, вимагаючи, щоб їм повернули їхнього законно обраного мера. Люди йдуть із численною українською символікою, прапорами та скандують націоналістичні гасла. Їх не лякають навіть озброєні солдати армії супротивника.