На мітингу у Мелітополі українці голими руками намагалися зупинити озброєних окупанів - момент потрапив на відео

Мітингувальники кричали окупантам: "Ганьба!".

У тимчасово окупованому російськими військами Мелітополі третій день поспіль не вщухають мітинги за Україну та за звільнення викраденого міського голови Івана Федорова. Місцеві жителі проти озброєних окупантів виходять з голими руками.

Про це свідчить відео користувачів соцмережі TikTok.

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Мелітопольці вийшли на мітинг з українськими прапорами та кричали окупантам: "Ганьба!", "Забирайтеся звідси". У якийсь момент один з озброєних окупантів штовхнув мітингувальника з тротуару, але чоловік не розгубився і голими руками дав йому відсіч. Українці підтримали чоловіка та не дали окупанту на нього накинутися.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що рано-вранці 10 березня у Мелітополі прямо з власного будинку озброєні люди забрали кримськотатарську активістку, директора краєзнавчого музею, депутата Запорізької обласної ради Лейлу Ібрагімову, провели у неї обшук і забрали мобільний телефон. Але її хоч випустили упродовж дня.

А наступного дня, 11 березня, з будівлі, де розташовувався кризовий центр, "неввічливі чоловічки" з темним пакетом на голові вивели законно обраного міського голову Івана Федорова, і відвезли у невідомому напрямку. Про його долю зараз нічого невідомо. Президент України Володимир Зеленський закликав росіян негайно випустити мера Мелітополя.