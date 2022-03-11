Викрадення окупантами мера Мелітополя: загарбники висунули божевільне звинувачення

Мера Мелітополя окупанти звинуватили у сприянні тероризму

Російські загарбники, які викрали 11 березня мера Мелітополя Івана Федорова, заявили про "звинувачення у тероризмі". Як повідомляє "Телеграф", про це йдеться в підконтрольному окупантам Телеграм-каналі так званої прокуратури "ЛНР".

Так, окупанти звинуватили Федорова одразу за двома статтями так званого КК "ЛНР". По-перше, йдеться про "сприяння терористичній діяльності, а також фінансування тероризму", по-друге — "організації злочинного співтовариства".

Загарбники заявляють, що мер Федоров співпрацював із "Правим сектором", який окупанти вважають забороненою націоналістичною організацією, і нібито допомагав у "скоєнні терористичних злочинів проти мирних жителів Донбасу".

Нагадаємо, про зникнення мелітопольського міського голови стало відомо 11 березня. За словами радника МВС Антона Геращенка, Федорова викрали 10 невідомих, одягнувши меру мішок на голову. Справа в тому, що Федоров відмовився співпрацювати з окупантами, які напали на Мелітополь.

Раніше "Телеграф" писав, що у Мелітополі Запорізької області російські військові викрали активістку кримськотатарського руху Лейлу Ібрагімову. Пізніше жінку відпустили, щоправда, вкравши мобільний телефон. Активістка, як і інші мелітопольці, брала участь у патріотичних мітингах у місті, куди прийшли російські військові.