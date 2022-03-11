Похищение оккупантами мэра Мелитополя: захватчики выдвинули безумное обвинение

Мэра Мелитополя оккупанты обвинили в содействии терроризму

Российские захватчики, похитившие 11 марта мэра Мелитополя Ивана Федорова, заявили об "обвинениях в терроризме Как сообщает "Телеграф", об этом говорится в подконтрольном оккупантам Телеграм-канале так называемой прокуратуры "ЛНР".

Так, оккупанты обвинили Федорова сразу по двум статьям так называемого УК "ЛНР". Во-первых, речь идет о "содействии террористической деятельности, а равно финансировании терроризма", во-вторых – " организации преступного сообщества".

Захватчики заявляют, что мэр Федоров сотрудничал с "Правым сектором", который оккупанты считают запрещенной националистической организацией, и якобы помогал в "совершении террористических преступлений против мирных жителей Донбасса".

Напомним, о пропаже мелитопольского городского головы стало известно 11 марта. По словам советника МВД Антона Геращенко, Федорова похитили 10 неизвестных, надев мэру мешок на голову. Дело в том, что Федоров отказался сотрудничать с оккупантами, напавшими на Мелитополь.

Ранее "Телеграф" писал, что в Мелитополе Запорожской области российские военные похитили активистку крымскотатарского движения Лейлу Ибрагимову. Позже женщину отпустили, правда, украв мобильный телефон. Активистка, как и другие мелитопольцы, участвовала в патриотических митингах в городе, куда пришли российские военные.