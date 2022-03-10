В Мелитополе оккупанты похитили активистку крымскотатарского народа

Российские захватчики начали репрессии против отдельных граждан Украины

Сегодня, 10 марта, на 15 день войны, в Мелитополе Запорожской области российскими вояками захвачена активистка крымскотатарского движения Лейла Ибрагимова.

Об этом на своей Фейсбук-странице сообщил Глава правления Крымскотатарского Ресурсного Центра, член Меджлиса крымскотатарского народа Эскендер Бариев.

О судьбе Лейлы Ибрагимовой пока ничего неизвестно

"Сегодня, в г. Мелитополе, в 6 утра вооруженные люди в российской военной форме ворвались в дом депутата Запорожского областного совета, представительницы коренного крымскотатарского народа Лейлы Ибрагимовой, директора Мелитопольского городского краеведческого музея.

Провели обыск, изъяли телефоны.

Лейлу Ибрагимову увезли в неизвестном направлении".

На данный момент о судьбе Лейлы Ибрагимовой пока ничего неизвестно. Она также, как и другие мелитопольцы, вместе со своими друзьями и коллегами принимала участие в патриотических митингах, которые ежедневно проходят в Мелитополе.

Как будет проходить Евровидение в этом году – неизвестно, и вряд ли кого из жителей Украины это сейчас интересует. А вот на следующий год, похоже, что его вновь выиграет Джамала, но только песня уже будет называться не "1944", а "2022". Год, когда россия по указке кровавого диктатора путина вторглась на территорию независимого государства и убивает здесь мирное население. Также намерена сломить свободолюбивый крымскотатарский народ. Все 8 лет с момента аннексии Крыма российские фээсбэшники в продолжение сталинских традиций устраивали там обыски и бросали в застенки по надуманным обвинениям представителей коренной национальности – крымских татар. Теперь эта практика распространилась и на оккупированную часть Украины.

И, кстати, несколько детских лет Джамала – тогда еще девочка Сусанна — провела в Мелитополе, пока семья "пробивала" дорогу из киргизского городка Ош, где повстречались ее родители, Алим Джамаладинов и Галина Тумасян, в благословенный Крым, на родину предков главы семейства. Семьи крымских татар, осевших в Мелитополе, крепко дружили и помогали друг другу.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в россии объясняют бомбежку детской больницы и роддома в Мариуполе боевыми действиями против… подразделения "Азов". Тем временем армия агрессора несет невосполнимые потери в живой силе и технике.