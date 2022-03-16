Похищенный мэр Мелитополя освобожден и уже пообщался с Зеленским

Мелитопольский глава освобожден и вышел на связь

Похищенный российскими захватчиками мэр города Мелитополь Иван Федоров освобожден. Как сообщает "Телеграф", данную информацию обнародовал в своем Telegram-канале глава Офиса президента Андрей Ермак в среду, 16 марта.

Так, Ермак сообщил, что Федоров снова на свободе и покинул российский плен. По словам руководителя Офиса президента, мэр Мелитополя вышел на связь и уже созвонился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Проверенные новости о войне и не только ищите в нашем Telegram

Отметим, что со дня похищения Федорова прошло уже шесть дней.

Несмотря на то, что город оказался под оккупацией в первые дни полномасштабного вторжения россии на украинские территории, местные жители продолжают выступать против захватчиков и выходят на мирные протесты. Мелитопольцы требовали, среди прочего,немедленно освободить Федорова, а новую "власть" — убрать. Поскольку после похищения мэра, на место Федорова оккупанты тут же назначили "свою" кандидатуру и незаконно объявили исполняющей обязанности городского головы депутата "Оппозиционного блока" Галину Данильченко.

Напомним, со временем стало известно, что похищенный российскими военными Федоров может находиться на временно оккупированной территории, а именно — в Луганске.

Добавим, что захватчики выдвинули мэру Мелитополя "страшное" обвинение, мол, тот сотрудничал с "Правым сектором" и чуть ли не спонсировал "террористов".