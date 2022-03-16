Укр

Стало известно, где находится похищенный мэр Мелитополя

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Автор
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Ивана Федорова уже несколько дней держат в плену Новость обновлена 16 марта 2022, 14:36
Ивана Федорова уже несколько дней держат в плену

Чиновника вывезли за линию разграничения на Донбассе

Городской председатель Мелитополя Иван Федоров, которого российские нацисты похитили еще 11 марта, сейчас находится на территории оккупированного рф Луганска.

Такая информация прозвучала в эфире телемарафона UAразом от советника главы МВД Украины Вадима Денисенко.

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Отметим, что подобные новости озвучивались еще днем раньше — от областных властей Запорожской области. Теперь же факт подтвердили и высшие инстанции.

На оккупированной Луганщине его обвиняют в "содействии террористической деятельности". Также имеются сведения о вероятных побоях и пытках, которые чиновнику приходится сносить. Оккупанты считают, что Федоров мог сотрудничать с членами "Правого сектора", чтобы совершать "преступления против мирных жителей Донбасса".

Тем временем жители окруженного и частично захваченного российскими нацистами Мелитополя уже не единожды выходили на улицу, требуя, чтобы им вернули их законно избранного мэра. Люди идут с многочисленной украинской символикой, флагами и скандируют националистические лозунги. Их не пугают даже вооруженные солдаты армии противника.

Теги:
#Украина #Россия #Запорожская область #Война #Мелитополь #Иван Федоров
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