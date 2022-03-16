Стало известно, где находится похищенный мэр Мелитополя

Чиновника вывезли за линию разграничения на Донбассе

Городской председатель Мелитополя Иван Федоров, которого российские нацисты похитили еще 11 марта, сейчас находится на территории оккупированного рф Луганска.

Такая информация прозвучала в эфире телемарафона UAразом от советника главы МВД Украины Вадима Денисенко.

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Отметим, что подобные новости озвучивались еще днем раньше — от областных властей Запорожской области. Теперь же факт подтвердили и высшие инстанции.

На оккупированной Луганщине его обвиняют в "содействии террористической деятельности". Также имеются сведения о вероятных побоях и пытках, которые чиновнику приходится сносить. Оккупанты считают, что Федоров мог сотрудничать с членами "Правого сектора", чтобы совершать "преступления против мирных жителей Донбасса".

Тем временем жители окруженного и частично захваченного российскими нацистами Мелитополя уже не единожды выходили на улицу, требуя, чтобы им вернули их законно избранного мэра. Люди идут с многочисленной украинской символикой, флагами и скандируют националистические лозунги. Их не пугают даже вооруженные солдаты армии противника.