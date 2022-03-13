Мелитопольский горсовет просит Президента принять все меры для освобождения Ивана Федорова и наказания предателей из "Оппозиционного блока"

Депутаты Мелитопольского городского совета провели экстренное заседание, на котором приняли обращение к Президенту Украины с просьбой принять необходимые меры для освобождения мэра Херсона Ивана Федорова и призвали наказать предателей из "Оппозиционного блока". Документ опубликовал заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко в Telegram.

Депутаты сообщили, что Мелитополь находится под временной оккупацией со стороны российской федерации с 26 февраля, но местные жители ежедневно выходят на протесты, доказывая, что город был и является территорией Украины.

Также депутаты сообщили о похищении российскими оккупантами мэра Мелитополя Ивана Федорова, депутата Запорожской ОР Лейлы Ибрагимовой и местного общественного деятеля Ольги Гайсумовой.

Кроме того, оккупанты незаконно объявили исполняющей обязанности городского головы депутата "Оппозиционного блока" Галину Данильченко.

Своим обращением депутаты Мелитопольского городского совета призывают НАТО закрыть небо над Украиной, а президента Украины — принять все необходимые меры для освобождения мэра города Ивана Федорова.

Также они призывают генпрокурора Ирину Венедиктову начать расследование в отношении депутатов "Оппозиционного блока" по статье "Государственная измена".

"Мелитополь есть и будет украинским! Иван Федоров, держись! Мы с тобой! – отреагировал на решение депутатов Тимошенко.