"Верните мэра!" Тысячи мелитопольцев с флагами Украины устроили протест против оккупантов

Люди с одними флагами и плакатами устроили акцию против вооруженных оккупантов

Утром в субботу, 12 марта, жители Мелитополя вышли на протест против российских военных, которые накануне похитили законного мэра города Ивана Федорова.

Видео с места событий публикуют местные каналы в сети, сообщает "Телеграф".

Отметим, что судя по всему на месте присутствует более двух тысяч человек, которые скандируют "Верните мэра!", "Свободу мэру!".

В сети восхищаются смелостью людей, которые с одними только флагами и плакатами выходят против оккупантов:

Реакция украинцев на митинг

Напомним, что около 10 россиян похитили Федорова днем 11 марта, когда тот решал вопросы жизнеобеспечения города в кризисном центре. Чиновнику надели мешок на голову и увезли в неизвестном направлении.

Как сообщал "Телеграф", оккупанты предъявили мэру Мелитополя нелепые обвинения в "терроризме".

Стоит заметить, что российские военные зашли в Мелитополь в первые дни войны и до сих пор остаются в городе, несмотря на многочисленные протесты местных жителей.