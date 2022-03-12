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"Верните мэра!" Тысячи мелитопольцев с флагами Украины устроили протест против оккупантов

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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В Мелитополе требуют освободить городского голову Новость обновлена 12 марта 2022, 10:30
В Мелитополе требуют освободить городского голову

Люди с одними флагами и плакатами устроили акцию против вооруженных оккупантов

Утром в субботу, 12 марта, жители Мелитополя вышли на протест против российских военных, которые накануне похитили законного мэра города Ивана Федорова.

Видео с места событий публикуют местные каналы в сети, сообщает "Телеграф".

Отметим, что судя по всему на месте присутствует более двух тысяч человек, которые скандируют "Верните мэра!", "Свободу мэру!".

В сети восхищаются смелостью людей, которые с одними только флагами и плакатами выходят против оккупантов:

Реакция украинцев на митинг
Реакция украинцев на митинг

Напомним, что около 10 россиян похитили Федорова днем 11 марта, когда тот решал вопросы жизнеобеспечения города в кризисном центре. Чиновнику надели мешок на голову и увезли в неизвестном направлении.

Как сообщал "Телеграф", оккупанты предъявили мэру Мелитополя нелепые обвинения в "терроризме".

Стоит заметить, что российские военные зашли в Мелитополь в первые дни войны и до сих пор остаются в городе, несмотря на многочисленные протесты местных жителей.

Теги:
#Мелитополь #Иван Федоров
В Мелитополе требуют освободить городского голову
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"Верните мэра!" Тысячи мелитопольцев с флагами Украины устроили протест против оккупантов
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