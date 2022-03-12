"Поверніть мера!" Тисячі мелітопольців із прапорами України влаштували протест проти окупантів

Люди з одними прапорами та плакатами влаштували акцію проти озброєних окупантів

Вранці у суботу, 12 березня, мешканці Мелітополя вийшли на протест проти російських військових, які напередодні викрали законного мера міста Івана Федорова.

Відео з місця подій публікують місцеві канали у мережі, повідомляє "Телеграф".

Зазначимо, що, судячи з ролика, на місці присутні понад дві тисячі людей, які скандують "Поверніть мера!", "Свободу меру!".

У мережі захоплюються сміливістю людей, які з одними лише прапорами та плакатами виходять проти окупантів:

Реакція українців на мітинг

Нагадаємо, що близько 10 росіян викрали Федорова вдень 11 березня, коли той вирішував питання життєзабезпечення міста у кризовому центрі. Чиновнику одягли мішок на голову та відвезли у невідомому напрямку.

Як повідомляв "Телеграф", окупанти висунули меру Мелітополя безглузді звинувачення в "тероризмі".

Варто зауважити, що російські військові зайшли до Мелітополя у перші дні війни і досі залишаються у місті, незважаючи на численні протести місцевих жителів.