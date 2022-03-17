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Звільнений з полону мер Мелітополя отримаву нагороду від Зеленського: подробиці

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
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Звільнений з полону мер Мелітополя отримаву нагороду від Зеленського: подробиці Новина оновлена 17 березня 2022, 21:13

Глава держави побажав меру швидкого відновлення та повернення до роботи

На 22-ий день війни росії з українською державою президент України Володимир Зеленський нагородив міського голову тимчасово окупованого Мелітополя Івана Федорова орденом "За мужність" ІІІ ступеня.

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Вказану інформацію у четвер, 17 березня, оприлюднила пресслужба лідера країни, зазначивши, що міського голову звільнили завдяки успішній спецоперації.

"Президент України Володимир Зеленський нагородив орденом "За мужність" ІІІ ступеня міського голову Мелітополя Івана Федорова, який був захоплений у полон, але відмовився співпрацювати з окупантами", — йдеться в тексті публікації.

Зеленський вручив цінну нагороду чиновнику і сказав: "З поверненням! Україна своїх у біді не полишає!".

Глава держави побажав Федорову здоров'я та наголосив, що очікує на його швидке повернення до праці.

Своєю чергою міський голова висловив президентові подяку за довіру та відзначив, що й надалі готовий виконувати завдання задля повернення міста.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 11 березня близько десяти окупантів з рф увірвалися до кабінету мера тимчасово окупованого Мелітополя і, натягнувши йому на голову чорний пакет, відвезли у невідомому напрямку.

Проте вже за кілька днів, 16 березня, Федорова звільнили з полону, обмінявши його на дев‘ятьох полонених російських військовослужбовців.

Теги:
#Війна #Президент #Нагородження #Мелітополь #Полон
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