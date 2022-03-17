Рус

Мера Мелітополя обміняли на полонених російських солдат-строковиків

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
217
Іван Федоров потрапив у полон російських окупантів 11 березня Новина оновлена 17 березня 2022, 00:15
Іван Федоров потрапив у полон російських окупантів 11 березня

Всі полонені росіяни були 2002-2003 років народження.

Міського голову Мелітополя Івана Федорова визволили з полону 16 березня в обмін на дев'ятьох російських солдатів-строковиків.

Про це повідомили в Офісі Президента України.

Перевірені новини про війну і не тільки шукайте у нашому Telegram

"Мер Мелітополя Іван Федоров був звільнений з російського полону… За нього Росія отримала 9-х своїх полонених солдат 2002-2003 року народження. Це фактично діти. Строковики, яких за словами Міноборони РФ, в Україні немає", — заявила прессекретар глави ОП Дарина Зарівна в ефірі єдиного телемарафону.

Нагадаємо, що Іван Федоров потрапив у полон 11 березня. Його викрали 10 російських окупантів, одягнувши меру мішок на голову. Річ у тому, що Федоров відмовився співпрацювати з окупантами, які напали на Мелітополь. Майже одразу викрадачі висунули проти нього божевільне звинувачення, нібито він був пов'язаний з терористичною діяльністю. Тримали міського голову Мелітополя у тимчасово окупованому Луганську.

Раніше "Телеграф" повідомляв, тисячі мелітопольців із прапорами України всі ці дні виходили на протести проти окупантів і вимагали звільнити мера.

Теги:
#Україна #Росія #Війна #Мелітополь #Обмін #Полон #Іван Федоров
Окупанти продовжують втрачати літальні апарати
Україна
Протиповітряні сили України розгромили ще десяток літаків та вертольотів окупантів: подробиці
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Окупанти продовжують втрачати літальні апарати
Протиповітряні сили України розгромили ще десяток літаків та вертольотів окупантів: подробиці
Дата публікації
Категорія
Блогери крадуть пиво у магазині
Мародери: у Львові блогери, які втекли з Києва, пограбували магазин і зняли це на відео
Дата публікації
Категорія
Окупантів похоронили у 200 російських містах
Хоронять вже по всім куткам росії: Резніков озвучив втрати живої сили росіян в Україні
Дата публікації
Категорія
Уряд не збирається підвищувати тарифи для населення
Чи підвищать в Україні тарифи на електрику: у Міненерго відповіли
Дата публікації
Категорія
Вибухи у Сарнах звучали під час повітряної тривоги
По Сарнам вдарили ракетами: перші подробиці