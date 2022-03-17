Мера Мелітополя обміняли на полонених російських солдат-строковиків

Всі полонені росіяни були 2002-2003 років народження.

Міського голову Мелітополя Івана Федорова визволили з полону 16 березня в обмін на дев'ятьох російських солдатів-строковиків.

Про це повідомили в Офісі Президента України.

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"Мер Мелітополя Іван Федоров був звільнений з російського полону… За нього Росія отримала 9-х своїх полонених солдат 2002-2003 року народження. Це фактично діти. Строковики, яких за словами Міноборони РФ, в Україні немає", — заявила прессекретар глави ОП Дарина Зарівна в ефірі єдиного телемарафону.

Нагадаємо, що Іван Федоров потрапив у полон 11 березня. Його викрали 10 російських окупантів, одягнувши меру мішок на голову. Річ у тому, що Федоров відмовився співпрацювати з окупантами, які напали на Мелітополь. Майже одразу викрадачі висунули проти нього божевільне звинувачення, нібито він був пов'язаний з терористичною діяльністю. Тримали міського голову Мелітополя у тимчасово окупованому Луганську.

Раніше "Телеграф" повідомляв, тисячі мелітопольців із прапорами України всі ці дні виходили на протести проти окупантів і вимагали звільнити мера.