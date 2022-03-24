Школы в оккупированном Мелитополе заставляют переходить на русский язык

Оккупанты заставляют начать обучение на русском языке.

В Мелитополе оккупанты заставляют учителей начать учебный процесс на русском языке.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в Facebook.

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"Они пытаются заставить учителей с 1 апреля начать учебный процесс для детей на русском языке по какой-то непонятной программе", – объяснил Федоров.

По словам Федорова, что сейчас решается вопрос с зарплатами учителей в Мелитополе. Ожидается, что в ближайшие дни они получат все выплаты за март.

Кроме того, мэр рассказал, что российские войска в Мелитополе обустроили военную базу и запускают ракеты по городам Украины.

Напомним, что Иван Федоров провел шесть дней в плену оккупантов. Его похитили из офиса – натянули мешок на голову, посадили в машину и отвезли в местный СИЗО, где разместились рашисты. Федорова освободили из плена 16 марта в обмен на девять российских солдат-срочников.

Президент Украины Владимир Зеленский наградил Федорова орденом "За мужество" ІІІ степени.