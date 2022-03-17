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Освобожденный из плена мэр Мелитополя получил награду от Зеленского: подробности

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
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Владимир Зеленский и Иван Федоров Новость обновлена 17 марта 2022, 21:13
Владимир Зеленский и Иван Федоров

Глава государства пожелал мэру скорейшего возобновления и возвращения к работе

На 22-й день войны россии с украинским государством президент Украины Владимир Зеленский наградил городского главу временно оккупированного Мелитополя Ивана Федорова орденом "За мужество" ІІІ степени.

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Указанную информацию в четверг, 17 марта, обнародовала пресс-служба лидера страны, отметив, что городского мэра удалось освободить благодаря успешной спецоперации.

"Президент Украины Владимир Зеленский наградил орденом "За мужество" ІІІ степени городского голову Мелитополя Ивана Федорова, который был захвачен в плен, но отказался сотрудничать с оккупантами", — говорится в тексте публикации.

Зеленский вручил ценную награду чиновнику и сказал: "С возвращением! Украина своих в беде не оставляет!"

После глава государства пожелал Федорову здоровья и подчеркнул, что ожидает его скорого возвращения к служебным обязанностям.

В свою очередь мэр выразил президенту благодарность за доверие и отметил, что и дальше готов выполнять задачи для возвращения города.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 11 марта около десяти оккупантов из россии ворвались в кабинет мэра временно оккупированного Мелитополя и, натянув ему на голову черный пакет, увезли в неизвестном направлении.

Однако уже через несколько дней, 16 марта, Федоров был освобожден из плена в обмен на девять пленных российских военнослужащих.

Теги:
#Война #Президент #Награждение #Мелитополь #Плен
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