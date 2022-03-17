Укр

Мэра Мелитополя обменяли на пленных российских солдат-срочников

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
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Иван Федоров попал в плен российских оккупантов 11 марта Новость обновлена 17 марта 2022, 00:15
Иван Федоров попал в плен российских оккупантов 11 марта

Все пленные россияне были 2002-2003 годов рождения.

Городского голову Мелитополя Ивана Федорова освободили из плена 16 марта в обмен на девять российских солдат-срочников.

Об этом сообщили в офисе Президента Украины.

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"Мэр Мелитополя Иван Федоров был освобожден из российского плена… За него Россия получила 9 своих пленных солдат 2002-2003 года рождения. Это фактически дети. Срочники, которых по словам Минобороны РФ, в Украине нет", — заявила пресс-секретарь главы ОП Дарья Заровная в эфире единого телемарафона.

Напомним, что Иван Федоров попал в плен 11 марта. Его похитили 10 российских оккупантов, надев мэру мешок на голову. Дело в том, что Федоров отказался сотрудничать с напавшими на Мелитополь оккупантами. Почти сразу похитители выдвинули против него безумное обвинение, якобы он был связан с террористической деятельностью. Держали мэра Мелитополя во временно оккупированном Луганске.

Ранее "Телеграф" сообщал, тысячи мелитопольцев с флагами Украины все эти дни выходили на протесты против оккупантов и требовали освободить мэра.

Теги:
#Украина #Россия #Война #Мелитополь #Обмен #Плен #Иван Федоров
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