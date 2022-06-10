У Зеленского отреагировали на мечту путина стать Петром I

Представитель ОП убежден, что заявления российского руководства о так называемом "конфликте" — это лишь повод напасть на соседнюю страну

Сравнение кровавого русского диктатора владимира путина с Петром I и его признание в желании захватывать новые земли, как первый всероссийский император, доказывают, что не было никакого "конфликта" россии с Украиной.

Об этом в пятницу, 10 июня, на своей странице в соцсети написал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, отметив, что российский лидер захватывает украинские земли только под вымышленным предлогом.

"Сравнение путина себя с Петром I и признание в захвате земель снова доказывают: не было никакого "конфликта", есть только кровавый захват страны под надуманными предлогами и геноцид украинского народа", — написал он в "Твиттере".

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Также он добавил, что сегодня нужно говорить не о "сохранении лица" российской федерации, а о ее немедленной деимпериализации.

Напомним, что накануне российский лидер владимир путин сравнил себя с императором Петром I. Он заявил, что "на долю россии также пришлось возвращать и укреплять".

"Вот Петр Первый Северную войну 21 год вел. Казалось бы там, воевал со Швецией, чего-то отвергал… Ничего не исключал: он возвращал ", — сказал он.

Ранее "Телеграф" сообщал, что, кроме знаковых заявлений кровавого агрессора путина, мир неустанно обсуждает и его вероятные болезни, из-за которых лидер россии мог отказаться от проведения ежегодной "прямой линии", что была запланирована на июнь.