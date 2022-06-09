путин прямо заявил, что хочет захватывать новые земли как Петр I

Он сравнил свое правление с Петром I и убежден, что все делает правильно

Российский президент и кровавый диктатор владимир путин прямо заявил, что он планирует дальше расширять территорию государства-агрессора РФ путем завоевания территорий других государств.

Соответствующее видео с заявлением главы РФ в четверг, 9 июня, было распространено российскими СМИ.

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Кровавый диктатор неожиданно заявил, что россии "приходится себя защищать", однако не уточнил от кого именно. После этого он начал говорить о выставке, посвященной Петру I, и провел параллели между его правлением и своим.

"Почти ничего не изменилось. Странно! Петр I Северную войну 21 год вел. Казалось бы, воевал со Швецией, что-то отвергал. Ничего не отвергал, он возвращал. Там, где Петербург основан — когда он заложил эту столицу, ни одна из стран Европы не признавала этой столицы, признавали ее за Швецией. А там испокон веков рядом с финно-венгерскими народами жили славяне, причем территория находилась под контролем российского государства. Чего он полез туда? Возвращал. И укреплял. Ну судя по всему, на нашу долю тоже выпало возвращать и укреплять", — заявил российский президент.

Напомним, что 7 мая в россии сделали наглое заявление о Херсоне и Мелитополе, отметив, что вопрос деоккупации Херсонской и части Запорожской области не будет выноситься на очередной раунд переговоров между россией и Украиной. Такого мнения придерживаются пропутинские политики, приближенные к процессу.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на территории оккупированной части Донецкой области россия меняет ставленников в псевдоруководстве на российских чиновников.