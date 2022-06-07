Не обсуждается: в россии сделали наглое заявление о Херсоне и Мелитополе

В Кремле игнорируют любое адекватное дипломатическое поведение

Вопрос деоккупации Херсонской и части Запорожской области не будет выноситься на очередной раунд переговоров между россией и Украиной. По крайней мере, такого мнения придерживаются пропутинские политики, которые приближенные к процессу российско-украинского диалога, который сейчас временно приостановлен.

Информация стала известна благодаря источникам пропагандистского российского издания "Известия", передает "Телеграф". Имя источника авторы публикации оставили в секрете, ограничившись формулировкой "высокопоставленный чиновник".

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По словам политика, вопрос статуса Херсонщины и части Запорожской областей обсуждаться не будет. При этом Москва считает закрытым и тему Крыма, а также Донбасса. При этом любые переговоры, как пытаются выставить в Кремле, блокируются исключительно украинской стороной, хотя представители страны-агрессора якобы готовы налаживать диалог.

При этом идет речь о якобы заоблачной поддержке россии украинцами, живущими на временно оккупированных территориях юга Украины. В особенности речь идет о Херсоне, а также Мелитополе, который оккупанты надеются сделать "столицей" захваченной части Запорожской области.

"Москва была готова остановить спецоперацию еще в марте, во время переговоров делегаций в Анталье, — добавляет собеседник российских пропагандистов. — Тогда Украина сама предложила нейтральный статус и гарантии безопасности без включения в них Донбасса и Крыма. владимир путин был готов пойти на этот шаг, но на Украину надавил Запад, и потому Киев отозвал свое предложение".

Напомним, что значительная часть южных областей пока находится под российской оккупацией, хотя ВСУ постепенно продвигаются в освобождении этих территорий. Тем временем в Мелитополе творится что-то странное с ценами на продукты, а херсонцы страдают от засилья вражеских солдат и отключения связи.