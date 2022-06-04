В Черном море замечены ракетные подлодки, а на Херсонщине продолжаются бои
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Оккупанты получают достойный отпор и вынуждены убегать
Украинские военнослужащие в полную силу работают над деоккупацией территории Херсонщины. И пока в Черном море наблюдается подозрительная активность российских кораблей и даже появилась одна из ракетных подлодок, наши воины продвигаются вглубь временно оккупированной области, нанося врагу серьезных ударов.
Больше деталей о ситуации на южном отрезке фронта за последние сутки сообщили в свежей сводке оперативного командования "Юг", передает "Телеграф".
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Невзирая на попытки российских военных атаковать позиции ВСУ вертолетам Ка-52, потерь среди наших защитников не зафиксировано. Чего не скажешь про вражескую армию. Известно, что нашим отважным летчикам на Су-25 удалось нанести серьезные повреждения противнику, базировавшемуся рядом с селом Ивановка. Также авиационные удары на себе ощутили оккупанты в районе Давидова Брода и Солдатского.
Благодаря активному продвижению украинцев вглубь области в отдельных населенных пунктах снова появляется стабильная украинская мобильная связь.
Следует отметить, что среди мирного населения Херсонщины растет внутреннее сопротивление. На улицах областного центра все чаще можно заметить украинские флаги и мотивационные объявления, которые украинцам напоминают о важности ожидания ВСУ, а вражеским солдатам — о необходимости убраться отсюда подальше.
Однако пока россияне не планируют так просто сдаваться, поэтому вблизи Херсона было замечено перемещение самоходных пушек "Пион".
Тем временем ради отвлечения внимания оккупанты продолжают обстреливать и другие южные области, в том числе с моря. Как сообщают военные, к пяти большим десантным кораблям и трем ракетным присоединилась еще и подводная лодка. Именно с нее третьего июня по территории Николаевской и Одесской областей запускались ракеты.
К слову, крылатая ракета прилетела на Одесчину и утром 4 июня. Как писал "Телеграф", в пригороде областного центра был зафиксирован прилет, местные жители слышали громкий взрыв.