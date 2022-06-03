ВСУ продвигаются к Херсону, россияне в отместку гатят по Донбассу: свежие карты боев в Украине

Россияне пытаются укрепиться на Донбассе и "давят" на Северодонецк

На утро пятницы, 3 июня, сотого дня полномасштабной войны с россией, наиболее "горячими" участками фронта оставались отдельные населенные пункты Донецкой и Луганской областей, а также Херсонское направление. Оккупанты пытались продвинуться от Изюма к Славянску, пока украинские защитники постепенно продвигаются к Херсону, успешно форсировав реку Ингулец.

Больше подробностей о событиях на фронте вместе со свежими картами боев опубликовали в американском Институте изучения войны, передает "Телеграф".

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Общая карта боев в Украине на утро 3 июня

Активность боев на Донбассе и крайнем участке южного фронта не утихает — оккупантов пытаются оттеснять по всех направлениях, однако их численное преимущество часто отыгрывает свою роль. При этом основные усилия захватчиков по-прежнему сосредоточены на прежней задаче от кровавого диктатора путина — о выходе на админграницы Донетчины и Луганщины.

Донбасс и Харьковщина

Как известно, часть Харьковской области по-прежнему остается под контролем россиян. В районе Изюма регулярно происходят попытки прорыва в сторону Славянска, однако пока россиянам приходится не меньше усилий прилагать к защите и удержанию своих позиций. В особенности это касается юго-восточного направления от Изюма.

В отместку за свою невозможность что-либо сделать враг снова гатит по мирным городам. 2 июня активно обстреливался Харьков, а также северная часть области. Пострадали не только часть областного центра, но и населенные пункты Михайловка, Прудянка, Циркуны, Чугуев и т.д.

Активно обстреливались села Долгенькое, Курулька, Вернополье и Долина — чтобы таким образом прикрыть свои попытки вновь продвинуться к Славянску. Однако многие операции оккупантов по-прежнему безуспешны. Как, к примеру, попытки штурмовать ВСУ рядом с населенными пунктами Студенки, Сосновое, Ярова и Святогорск.

Специалисты также сообщают о возможных намерениях российских войск захватить трассу Изюм-Славянск, дабы иметь возможность контролировать передвижения между Харьковщиной и Донетчиной.

В большинстве случаев ВСУ успешно сдерживают продвижение россиян — во многом потому, что большинство сил противника брошены на бои за Северодонецк. На юг от Северодонецка за прошлые сутки оккупанты пытались атаковать рядом с Бобровым и Устиновкой, однако это успехом не увенчалось.

Читайте также: Категория Блоги/мнения В отводе войск из Северодонецка никакой "зрады" я не вижу Бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий, председатель Луганской военно-гражданской администрации (2015-2016 годы), руководитель и основатель волонтерской группы "Народный тыл" Георгий Тука, специально для "Телеграфа" проанализировал ситуацию на Донбассе

Херсонщина и Николаевщина

Основные силы на южном направлении российские подразделения бросают на то, чтобы удержать оборону временно оккупированных Херсонщины и части Запорожской областей. Тем не менее ВСУ активно контратакуют в регионе, успешно форсируя реку Ингулец. Украинским защитникам удалось почти вплотную подобраться к занимаемой россиянами на севере Херсонской области территории — на расстояние до 12 км. Считается, что под контролем украинцев сейчас находится весь западный берег Ингульца, что позволяет обстреливать вражеские позиции с удобного "ракурса".

За прошлые сутки вблизи Николаева наши военнослужащие также сошлись в непростом бою с подразделениями противника. Ко всему прочему россияне активно обстреливали Николаевскую область в воздуха, пытаясь давить психологически.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Черном море снова оказались десантные корабли Черноморского флота рф. Их количество значительно возросло за последние сутки, что может говорить о желании россии создать новые провокации.

Также мы писали о том, что сейчас происходит на украинско-белорусской границе, где армия лукашенка готовится к учениям.