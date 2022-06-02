Бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий, председатель Луганской военно-гражданской администрации (2015-2016 годы), руководитель и основатель волонтерской группы "Народный тыл" Георгий Тука, специально для "Телеграфа" проанализировал ситуацию на Донбассе

Есть словосочетание, которое соответствует реальной ситуации на Донбассе – стабильно напряженная. Или – стабильно тяжелая.

Самая сложная – вокруг Северодонецка и Лисичанска.

Известно, что российские оккупанты и их пособники захватили большую часть Северодонецка. При этом меня раздражают некоторые заявления разных личностей, в первую очередь в соцсетях. Которые начинают разгонять "зраду", дезинформацию в стиле – "Север" "сливают".

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Если вы такие великие воины – то почему до сих пор не на передке, не защищаете Северодонецк, а рассказываете о том, как надо это делать, сидя на диванах.

Что касается стратегической точки зрения – я целиком и полностью доверяю военному руководству, нашей армии.

И у меня нет оснований подозревать, что защита Северодонецка происходит каким-то непонятным образом.

Напротив, я считаю, что исходя из той тактики, которой придерживается руководство ВСУ, всё делается верно. А тактика эта состоит в нанесении наиболее эффективных поражений атакующим силам противника. В основу основ военных действий берется не конкретный населенный пункт (село, город, какая-то высота), а именно – нанесение максимального урона врагу. И я вполне допускаю, что с этой точки зрения удерживать неимоверными усилиями, ценой неимоверного количества жизней наших ребят полуразрушенный Северодонецк, наверное, уже смысла не имеет. И разумнее, надо полагать, оттянуться в Лисичанск, который располагается на холмах, на господствующих высотах. И, возможно, оттуда намного эффективнее будет продолжать эта тактику нанесения огневых поражений противнику.

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