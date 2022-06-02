Оккупанты штурмуют по трем направлениям и на одном продвинулись (карта)

Украинские военные находятся под постоянным вражеским огнем

Российские войска продолжают обстреливать ракетами и авиацией гражданскую инфраструктуру, а также позиции ВСУ. Враг пытается наступать.

Согласно утренним данным Генштаба ВСУ, на Славянском и Харьковском направлениях агрессор удерживает занятые рубежи, обстреливает из различных артиллерийских систем позиции Сил обороны. Дополнительно готовится наступать в сторону Славянска, ведет разведку.

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На Донецком направлении кроме артиллерии, использует минометы. Стоит отметить, что на одном направлении — Лиманском, врага удалось отбросить после атаки в сторону Райгородка.

Карта атак на Лиманском направлении

Продолжается штурм Северодонецка, при поддержке минометов враг безуспешно выдвигался в сторону Бобрового и Устиновки. Штурмуют и на Бахмутском направлении, пытается захватить Камышеваху, частично успешно. В Нагорном и Белогоровке оккупанты под украинским огнем отступил.

Камышеваха на карте

На четырех направлениях — Авдеевском, Кураховском, Новопавловском, Запорожском активных боев не велось, обстрелы продолжаются. На двух последних также продолжается оборудование врагами линий обороны и пополнение запасов.

В генштабе также отметили увеличение количества обстрелов на Южнобужском направлении, под огнем Шевченково, Трудолюбовка, Луч, Степная Долина, Широкое. С вертолетов атаковал в районах Новогригорьевки и Александровки.

Как ранее писал "Телеграф", согласно картам боевых действий, активизация россиян на южном направлении связана с успешными украинскими контрнаступательными действиями, а также тем, что Силы обороны Украины подошли вплотную к одной из трасс снабжения на севере Херсонской области.

Напомним, неизвестные предприниматели объявили материальные награды за тех россиян, которые зверствовали в Украине.