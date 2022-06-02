Колишній заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій, голова Луганської військово-цивільної адміністрації (2015-2016 роки), керівник та засновник волонтерської групи "Народний тил" Георгій Тука спеціально для "Телеграфа" проаналізував ситуацію на Донбасі

Є словосполучення, яке відповідає реальній ситуації на Донеччині – стабільно напружене. Або – стабільно тяжка.

Найскладніша – навколо Сєверодонецька та Лисичанська.

Відомо, що російські окупанти та їх посібники захопили більшу частину Сєвєродонецька. При цьому мене дратують деякі заяви різних особистостей, насамперед у соцмережах. Які починають розганяти "зраду", дезінформацію у стилі — "Північ" "зливають".

Читайте також: Категорія Україна росія стискає кільце навколо Сєвєродонецька та Лисичанська: карта боїв в Україні Контрнаступальні дії на півдні змусили росіян понервувати і розпочати розвідку боєм

Якщо ви такі великі воїни – то чому досі не на передовій, не захищаєте Сєверодонецьк, а розповідаєте про те, як треба це робити, сидячи на диванах.

Щодо стратегічної точки зору – я цілком і повністю довіряю військовому керівництву нашої армії.

І я не маю підстав підозрювати, що захист Сєвєродонецька відбувається якимось незрозумілим чином.

Навпаки, я вважаю, що, виходячи з тієї тактики, якою дотримується керівництво ЗСУ, все робиться правильно. А тактика ця полягає у завданні найефективніших поразок атакуючим силам супротивника. В основу основ військових дій береться не конкретний населений пункт (село, місто, якась висота), а саме – нанесення максимальної шкоди ворогові. І я цілком припускаю, що з цього погляду утримувати неймовірні зусилля, ціною неймовірної кількості життів наших хлопців напівзруйнований Сєвєродонецьк, напевно, вже не має сенсу. І розумніше, мабуть, відтягнутися в Лисичанськ, що розташовується на пагорбах, на панівних висотах. І, можливо, звідти набагато ефективніше продовжуватиме ця тактику нанесення вогневих поразок противнику.

Читайте також: Категорія окупанти у Сєвєродонецьку хваляться тим, як вбивають мирних (фото 18+) російські солдати продовжують просуватися вглиб східної частини країни і вчиняти криваві злочини проти мирного населення українських регіонів