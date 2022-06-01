Окупанти захопили більшу частину Сєвєродонецька: стало відомо про ситуацію в місті

Загарбники не полишають спроб окупувати більше українських територій та продовжують просуватися вглиб східної частини України

російська окупаційна армія на 96-ий день війни з Україною захопила вже 70% міста Сєвєродонецьк, що в Луганській області. Частині українських військ довелося частково відступити на більш вигідні позиції, ще частина дотепер веде запеклі бої з противником у місті.

Про це у середу, 1 червня, повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, наголосивши, що через важку ситуацію наразі евакуювати цивільних громадян з міста неможливо. Окрім того, до Сєвєродонецька призупинено доставку гуманітарних вантажів.

Також очільник області додав, що у лікарні, на щастя, є достатня кількість ліків та інших медичних засобів для надання допомоги травмованим. Запаси продуктів також поки що є, вони зберігаються у гумштабах. За словами Гайдая, на певний час цього мало би вистачити.

Окрім того, він додав, що Лисичанськ повністю під українським контролем. Усі вільні населені пункти Луганської області систематично перебувають під ворожими обстрілами.

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Раніше "Телеграф" повідомляв, що згідно з даними британської розвідки, політичною метою росії може бути повна окупація всієї території Донецької та Луганської областей. Проте, аби досягнути бажаного, окупантам потрібно, окрім Сєвєродонецька тримати контроль ще й над Краматорськом, а також важливої трасою "Дніпро-Донецьк".

Також варто нагадати, що, якщо загарбникам все ж вдасться захопити Сєвєродонецьк, противник намагатиметься просунутися в напрямку Бахмута, Соледара, а також, ймовірно, до Слов’янська і Краматорська.