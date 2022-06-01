Війна — день 98: ЗСУ наступають на півдні України, але росіяни майже захопили руїни Сєвєродонецька

Оперативно про головне за 1 червня

Україна зустрічає перший день літа та 98 день широкомасштабного російського вторгнення важкими боями на Донбасі та півдні України. Ціною величезних втрат і шляхом фактично знищення Сєвєродонецька російські війська таки зайняли більшу його частину. При цьому під час бомбардування міста росіяни влучили у місцевий хімзавод, а точніше поцілили по цистерні з азотною кислотою. А підрозділи Збройних сил України, які захищали тривалий час місто, організовано відступили на прилеглі укріплені позиції і продовжують стримувати агресора. Разом з тим, сконцентрувавши свої зусилля на захопленні Луганщини, окупаційні війська значно послабили своє південне угруповання, що дозволяє ЗСУ розвивати наступ на цьому напрямі.

У цьому матеріалі "Телеграф" інформує про найважливіші події України та світу за 1 червня, але оперативніше отримувати інформацію читачі можуть у нашому телеграм-каналі за цим посиланням.

1:00 У США попередили, що не поставлятимуть Україні жодної зброї, яка дозволить вести обстріл росії з території нашої країни. Тим самим там остаточно поставили крапку у питаннях про постачання далекобійних ракет

00:00 Країни ОПЕК обговорюють припинення участі росії у договорі про видобуток нафти, пише The Wall Street Journal.

Нагадаємо, інформацію про те, як минуло 29 травня, читайте в публікації: "Війна — день 95: ЗСУ тримають Сєвєродонецьк і наступають на півдні".

Новини за 30 травня доступні у матеріалі: "Війна — день 96: росіяни увійшли до Сєвєродонецька, а ЗСУ пішли у контрнаступ на півдні України".

А про те, що відбувалося 31 травня, можна прочитати у трансляції: "Війна — день 97: росія всіма силами штурмує Луганщину, втрачаючи позиції на півдні України".